Il paraît que Cyberpunk 2077 Ce n’est pas seulement un problème pour les joueurs, mais aussi pour CD Projekt Red. Il y a quelques jours, nous vous avons dit que les actions de la société avaient diminué de 29%. Maintenant, aujourd’hui, il a été révélé que les stocks de studios ont chuté une fois de plus, atteignant cette fois un niveau record.

Selon Bloomberg, L’action CD Projekt SA a chuté de 11% ces dernières heures. Cela représente une perte de 33% de la valeur marchande. Tout cela a commencé avec la publication des premières critiques de Cyberpunk 2077. Bien que divers points de vente aient donné au jeu des notes de 9 et 10, ils ont également souligné des problèmes de performances. Puis, depuis le jour du lancement, des centaines d’utilisateurs se sont plaints des pépins et bugs que le titre présente sur PS4 et Xbox One. Enfin, le studio s’est excusé pour ces inconvénients et promet d’offrir des remboursements à tous les mécontents. Tout cela a affecté la valeur de CD Projekt Red.

C’est ce que Ken Rumph, analyste chez Jefferies, une société axée sur le commerce international, a commenté à ce sujet:

«La combinaison de très faibles notes de la part des utilisateurs, de plusieurs bogues et désormais de remboursements depuis les plates-formes signifie que la majeure partie du marché est, au mieux, en retard, en attente de correctifs. Il est probable qu’il y aura plus de faiblesse des stocks en attendant les progrès des solutions techniques et la clarté de l’impact financier ».

CD Projekt Red a annoncé qu’il travaillait déjà sur une série de correctifs qui amélioreront l’expérience Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, ce dont le jeu a vraiment besoin. Désormais, il ne s’agit plus que des utilisateurs qui décident d’attendre que le titre fonctionne mieux.

