CD Projekt RED, la société polonaise qui détient les droits de The Witcher dans le domaine des jeux vidéo, lancera prochainement son projet le plus récent et le plus ambitieux, Cyberpunk 2077. Cependant, la dernière étape de développement a été entourée de nouvelles négatives, en surtout pour ses retards, qui en ont déjà ajouté 3 jusqu’à présent cette année. Cela a non seulement provoqué un peu de mécontentement parmi les fans, mais a également eu un grand impact sur le marché, car cette série de malheurs a fait baisser considérablement la valeur de l’entreprise.

Plus tôt cette semaine, CD Projekt RED a annoncé qu’il retarderait à nouveau Cyberpunk 2077, prenant de nombreux joueurs par surprise. Comme prévu, cela aurait des effets sur la valeur de l’entreprise et, comme le rapporte GamesIndustry.biz, ces conséquences ont été considérablement négatives, la valeur de l’entreprise ayant chuté de près de 25% dans la marge de 2 mois.

Selon les informations, CD Projekt RED a atteint un sommet de sa valeur marchande en août dernier, en grande partie grâce à l’annonce de The Witcher: Monster Slayer, un titre mobile dans le style de Pokémon GO. Après la divulgation, la société valait environ 10,72 $ MMDD d’une valeur de 117 $ US par action.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le directeur de CD Projekt RED a minimisé l’impact négatif de la crise sur le studio et s’est excusé plus tard auprès des employés.

Les actions de CD Projekt RED ont chuté en raison de l’incertitude entourant l’étude

Cependant, de nombreuses nouvelles sont apparues dans les mois suivants, ce qui a clairement provoqué une certaine incertitude pour les actionnaires. Bien que nous approchions de la première de Cyberpunk 2077 et que tout semblait aller bien, des rapports ont émergé qui soulignaient qu’il y aurait un resserrement obligatoire pour terminer le développement, ce qui a sans aucun doute généré une controverse malgré le fait que l’étude indiquait qu’elle donnerait des bonus.

Cependant, fin octobre, CD Projekt RED a annoncé le troisième retard de Cyberpunk 2077, qui fera ses débuts jusqu’en décembre. En conséquence de ce mouvement, la valeur des actions de la société est tombée à 83,67 USD et la valeur de l’ensemble de la société est tombée à 8,44 USD, soit près de 25%, atteignant ainsi la valeur la plus basse depuis avril dernier.

Une chose que vous devez garder à l’esprit est que le marché boursier est très volatil, il est donc très probable que l’entreprise se rétablisse après le début de Cyberpunk 2077. Cependant, cette catastrophe l’a amenée à se distancer de plusieurs milliards de dollars d’Ubisoft et qu’elle n’est plus la société de jeux vidéo la mieux évaluée en Europe, car, comme le rapporte GamesIndustry.biz, la société française a une valeur de 11,91 $ MMJJ.

Que pensez-vous des conséquences du retard de Cyberpunk 2077? Pensez-vous que la diminution a été importante? Dites le nous dans les commentaires.

CD Projekt RED a récemment participé à une réunion avec des investisseurs et il a été laissé entendre que le retard le plus récent de Cyberpunk 2077 était dû au fait que les versions des consoles de la génération actuelle n’étaient pas prêtes.

Cyberpunk 2077 fera ses débuts le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google STADIA. La version de PlayStation 5 et Xbox Series X | S est déjà confirmée. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

