Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRE

04.09.2020 à 15h53

Nintendo est-il terminé? Tout le contraire. Malgré les problèmes de Switch et de fourniture de jeux il y a quelques mois, Animal Crossing: Nouveaux horizons a livré un niveau de succès à l’entreprise qui n’a pas été vu depuis plus d’une décennie, et cela se reflète dans leurs actions.

Hier, le 3 septembre, il a été rapporté que Les actions Nintendo ont atteint 70680, marquant le point le plus élevé depuis 2008. La valeur absolument la plus élevée que Nintendo ait jamais vue était de 76 870 lorsque la popularité de la Wii et de la DS était à son plus haut.

Avec les annonces faites hier et les rumeurs d’une Nintendo Switch Pro avec support 4K pour 2021, l’entreprise pourrait atteindre son apogée en quelques mois, démontrant une fois de plus la popularité de l’entreprise en ce moment.

Dans des sujets connexes, la Nintendo Switch arrivera enfin au Brésil ce mois-ci, même si elle ne sera pas bon marché. De même, les analystes s’attendent à ce que le Switch vende mieux la PS5 d’ici la fin de l’année.

Via: Go Nintendo

La Nintendo Switch arrivera enfin au Brésil ce mois-ci, et ce ne sera pas bon marché

Voici les acteurs de Kate Bishop et Hawkeye pour Marvel’s Avengers

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.