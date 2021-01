Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

GameStop, la chaîne de jeux vidéo aux États-Unis, n’a pas connu les meilleurs moments ces dernières années. En fait, il semble que l’année dernière ne se soit pas assez bien terminée avec une saison de vente insatisfaisante où les consoles sont sorties. Malgré tout cela, ses actions se sont démarquées et ont atteint leur plus haute valeur depuis de nombreuses années.

Comme le rapporte Bloomberg, l’action GameStop a augmenté de 94% dans l’après-midi de ce mercredi 13 janvier. C’était une bouffée d’air frais pour l’entreprise, dont la valeur marchande a considérablement baissé ces dernières années.

Avec la bonne performance des actions dans les dernières heures, la valeur de GameStop a augmenté de 118% au total ces derniers jours. Grâce à cela, les actions ont atteint la valeur la plus élevée qu’elles aient depuis novembre 2015.

Pourquoi la valeur de l’action GameStop a-t-elle augmenté?

Maintenant, la question est: qu’est-ce qui a provoqué le changement de paysage pour une entreprise qui semblait destinée au pire? Il n’y a pas de réponse courte ou simple, car il y a différents facteurs qui semblent avoir eu une influence.

L’une des raisons qui semble avoir eu le plus grand impact est l’annonce de l’ajout de Ryan Cohen, co-fondateur de Chewy Inc., au conseil d’administration de GameStop. Selon les analystes, cette réponse du marché semble indiquer qu’ils sont convaincus que Cohen et ses collègues de Chewy seront en mesure de transformer GameStop en un commerce numérique réussi.

D’un autre côté, on pense également que la valeur du stock a monté en flèche de telle manière parce qu’il a connu un phénomène connu sous le nom de compression courte. En termes simples, cela se produit lorsqu’une action prend de la valeur, obligeant ceux qui parient contre elle à acheter pour se couvrir et éviter les pertes. Cela fait que le volume d’achat dépasse la demande et que le prix monte en flèche.

“Il y a une légère compression à GameStop, mais la compression n’est pas la principale force derrière le changement de prix”, a déclaré Ihor Dusaniwsky, directeur de l’analyse chez S23 Partners. «C’est comme la question de la poule et de l’œuf. L’achat à long terme a-t-il atteint la pression à court terme ou la compression à court terme a-t-elle conduit à l’achat à long terme?

Et vous, qu’en pensez-vous? Pensez-vous que cela marque le début d’une nouvelle ère pour GameStop?

