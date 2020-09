Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

11.09.2020 à 16h54

Après de nombreuses rumeurs et fuites, Microsoft a finalement révélé le Xbox Series S cette semaine, mais ce n’était pas la seule chose importante. Quelques heures plus tard, le géant de la technologie a également publié le prix et la date de lancement du Xbox série x, sa première console de nouvelle génération. Avec autant de noms, le consommateur moyen risque de devenir confus, et selon les analystes professionnels, c’est exactement ce qui se passe.

Un rapport du cabinet d’analyse de marché, Intelligence DFC, déclare que la stratégie de Microsoft c’est en fait contre-productif et ils le définissent même comme «désordonné». Voici un extrait dudit rapport:

« Le problème est que le joueur moyen ne veut pas se contenter du deuxième meilleur [opción]même à un énorme rabais. Cela s’applique en particulier aux acheteurs potentiels qui cibleront les systèmes de jeu pendant la première année après leur sortie. «

Intelligence DFC crois qu’avec cette stratégie Microsoft ne cherche plus à vendre plus que ses concurrents, mais veut simplement couvrir autant d’espace que possible sur le marché numérique, et surpasser Sony dans cette section. En fait, cela va de pair avec les déclarations de Phil Spencer, chef Xbox, d’il y a quelques mois. Une telle stratégie représenterait une confusion pour le consommateur, qui ne profiterait pas du tout au consommateur. Microsoft:

«La confusion des consommateurs n’est pas bonne pour Microsoft dans ce cas. Les consommateurs ont maintenant la possibilité de payer 300 $ pour un système de deuxième classe et 500 $ pour le produit complet. Cette stratégie peut fonctionner pour un iPhone, mais une console de jeu vidéo est différente. «

Les deux consoles seront disponibles le 10 novembre et ici nous vous indiquons où effectuer votre pré-vente.

La source: Intelligence DFC

Les Xbox Series X et Series S seront les premières consoles à inclure Dolby Atmos et Vision

Ninja revient sur Twitch avec une offre exclusive

Rodolfo Léon

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.