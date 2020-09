Il y a beaucoup de Pokémon parmi lesquels choisir ces jours-ci, mais Pikachu reste la mascotte de la franchise et le monstre de poche de choix pour un grand nombre de fans. Le petit rongeur électrique a orné d’innombrables objets au cours des deux dernières décennies et demie, des panneaux d’affichage aux jeux de société, des lingettes antibactériennes aux avions.

Que le petit gars orne une voiture n’a rien de nouveau, mais qu’il soit réellement la voiture est un peu plus inhabituel. Comme l’ont rapporté nos amis de Nintendo japonais, Creatures Inc., Game Freak et Nintendo ont récemment demandé une nouvelle marque Pokémon basée sur l’automobile: Pi! Car !.

Initialement déposé le 13 août 2020, il concerne apparemment un projet conjoint entre The Pokémon Company et le constructeur automobile japonais Toyota pour un petit coureur compact qui n’émet aucune fumée (fonctionnant vraisemblablement à l’électricité, à moins que toutes les parties concernées ne manquent totalement un truc). Les trois applications, publiées hier au Japon, utilisent apparemment les catégories «véhicule» et «éducation et divertissement» et couvrent à la fois le nom et le design de la voiture basée à Pikachu.

Nintendo demande et renouvelle souvent des marques déposées, bien sûr, et cela ne signifie pas nécessairement qu’un produit est disponible imminent (ou, en fait, pas du tout), mais celui-ci a certainement notre imagination tirant sur tous les cylindres. Imaginez une flotte entière de 800 voitures électriques Pokémon …

Pi! Voiture !, hein? Probablement plus vif que Pikautomobile ou Pikadillac. Signale qu’une marque déposée pour un train appelé Pika! Choo-choo! sont entièrement infondés.

Faites-nous savoir vos meilleurs noms alternatifs pour ce projet dans les commentaires ci-dessous, et peut-être quels autres Pokémon réussissent bien sous forme automobile. Nous avons notre argent sur Car-Car-Carmander …