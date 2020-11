Les arcades de SEGA ne fermeront pas ou ne changeront pas de nom malgré le changement de propriétaire

La société a vendu 85% de sa division de locaux physiques après les pertes causées par le coronavirus.

Mercredi dernier, nous avons appris que Sega sammyLa société mère de Sega avait vendu 85% de sa division d’arcade et d’espaces de vente au détail à une autre société japonaise, GENDA, en raison de pertes dues au coronavirus. Compte tenu de cette nouvelle, dans 3DJuegos on parle d’un transfert de marchandises, mais certains médias ont rapporté à tort que cela signifierait la fermeture des arcades de Sega. Quelque chose que l’entreprise a maintenant nié, qui confirme que les chambres ne ferment pas: ils continueront à fonctionner avec le même nom que d’habitude.

Sega continuera à développer des machines d’arcade après ce déménagementDans une déclaration à Famitsu, la société confirme que ses arcades légendaires continuera à opérer sous le nom de Sega, bien que maintenant ils seront gérés par GENDA et non par leur propre entreprise: “Les noms existants ils seront hérités même après le transfert des marchandises. Les magasins fonctionneront sous la nouvelle directionmais nous aimerions demander aux utilisateurs leur soutien continu. “

Salon SEGA à Ikebukuro, Tokyo

Comme nous l’avons également indiqué hier, la vente ne concerne que la division des locaux physiques Sega, et non les jeux vidéo et les machines d’arcade, qui fonctionnent ensemble. Sega continuera à construire des machines et jeux d’arcadebien que, ayant désormais moins d’intérêt stratégique pour eux, l’entreprise redéploiera ses employés vers se concentrer davantage sur le développement de jeux de consommation.

“Le développement des machines de divertissement [arcades] continuera pour l’avenir. Le Groupe continuera d’optimiser ses ressources développement en fonction de l’environnement de marché pour chaque entreprise, comme le transfert d’une partie du personnel de développement d’équipements de divertissement à l’entreprise grand public, un domaine en pleine croissance«Quelques mouvements qui résultent des lourdes pertes enregistrées par Sega cette année, compte tenu de l’effet du coronavirus sur leurs commerces et locaux physiques.

