le Joy-con Drift est un problème assez ennuyeux pour les joueurs de Commutateur Nintendo qui l’ont expérimenté, car cela fait que les commandes cessent d’être précises et que, parfois, il devient presque impossible de jouer. Ce fait est actuellement aux États-Unis en raison de plusieurs poursuites qui avaient été intentées, mais maintenant il est également présent dans L’Europe Eh bien, plusieurs associations de consommateurs se sont réunis pour enquêter sur la question et essayer de trouver une solution.

Neuf associations de différents pays unies contre la dérive Joy-con de Nintendo Switch

Il y a beaucoup de joueurs qui, tout au long de la vie utile de leur Nintendo Switch, finissent par souffrir du fameux Joy-con Drift. Ainsi, un groupe d’associations de consommateurs de Belgique, France, Grèce, Italie, Norvège, Portunal, Slovénie et Slovaquie, ainsi que l’organisation européenne BEUC, se sont réunis pour essayer de trouver une solution, comme le fait remarquer Sandra Molenaar, ce qui indique qu’il est prouvé que la Nintendo Switch peut ne pas durer aussi longtemps que les consommateurs pourraient s’y attendre, et que les options de réparation sont très limitées et coûteuses. De même, les associations de France et de Belgique ont indiqué qu’elles avaient déjà reçu environ 1,00 plaintes liées à la durabilité des contrôles. En fait, un porte-parole des associations de consommateurs a indiqué au média néerlandais NOS que, si une solution n’est pas trouvée, ils intenteront une action conjointe devant le tribunal.

Par conséquent, la seule chose que les consommateurs peuvent faire dans ce cas est d’être conscient de l’évolution de la situation par rapport à ce problème lié à la Nintendo Switch. Et vous, avez-vous expérimenté le Joy-con Drift et avez-vous dû envoyer la console ou les commandes au service de réparation alors qu’elle était encore sous garantie?

