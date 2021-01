Ce sera un nouvel épisode d’une saga connue, soulignent les offres de Sumo Digital.

Sumo numérique c’est une étude de nombreux chapeaux et vestes. Dès qu’ils vous offrent un jeu open world exclusivement pour Xbox en tant que proposition de course sous la signature de Sega, ou qu’ils vous surprennent avec ce Sackboy: Une aventure en grand qui a lancé le catalogue PlayStation 5, disponible aussi sur PS4. Le fait est que la société britannique travaille actuellement sur deux jeux inopinés, dont l’un est un projet Triple A pour une saga établie, selon leurs offres d’emploi.

Le premier projet vise à être un jeu AAA en monde ouvertPartagés par l’utilisateur MauroNL, toujours à l’écoute des offres de l’industrie, les positions ouvertes de Sumo Digital dans ses différents studios et lieux parlent de deux projets mystérieux en développement, au-delà des autres titres confirmés par l’entreprise. Par exemple, le poste de concepteur principal dans ses bureaux de Sheffield parle de travailler “sur la prochaine tranche d’un programme bien connu franchise AAA monde ouvert“tandis que d’autres positions parlent de développer” le gameplay et le récit de une adresse IP existante“.

Ils travaillent également sur un jeu de tir multijoueur à la troisième personne.Une autre des offres partagées par l’utilisateur décrit ce projet comme “un énorme, mais toujours non annoncé, console triple un jeu avec une vision claire de la façon dont notre titre se démarque de la concurrence. “Alors que le premier projet semble être un jeu Triple A en monde ouvert pour consoles, le deuxième projet semble être axé sur le multijoueur. L’offre pour le poste d’artiste lumière parle de travailler dans “un jeu multijoueur jeu de tir à la troisième personne “décrit comme” une nouvelle franchise de jeu de tir multijoueur passionnante “.

Il semble donc que ce deuxième projet impliquera une nouvelle IP par l’étude. Après le développement de Sackboy: A Big Adventure, Sumo Digital travaillait sur des projets comme Hood: Outlaws and Legends, bien que leurs offres indiquent clairement que le studio britannique a également veut aller grand tourné vers l’avenir. Nous vous rappelons qu’aujourd’hui nous avons appris que le studio God of War travaille sur un deuxième jeu inopiné, mais si vous n’avez pas essayé le dernier de Sumo Digital, voici l’analyse de Sackboy: An Adventure in Large.

