La police a mis une prime trois étoiles sur la tête de ceux qui commettent ce crime.

Lorsqu’un avis devient à la mode, il est courant que tout le monde sur les réseaux y adhère. Pour une raison quelconque, la mode dicte que les gens de 2020 ne l’aiment pas pizza à l’ananas, mais dans le monde de Cyberpunk 2077, ils vont plus loin. En 2077, les autorités de Night City envisagent d’ajouter de l’ananas à la pizza c’est un crime grave, et ceux qui le feront seront enregistrés comme criminels pour toute leur vie, comme partagé par un joueur sur Reddit.

A travers ce forum, l’utilisateur Sloga_ partage le profil d’un citoyen de Night City dont le seul crime est d’aimer la pizza à l’ananas. “C’est littéralement un crime mettez de l’ananas sur votre pizza dans Night City“dit la publication de l’utilisateur. Et ce n’est pas pour moins, car on y voit le profil d’un citoyen, qui apparaît enregistré comme un criminel trois étoiles (sur cinq) dans la base de données NCPD pour quelque chose d’aussi trivial que d’ajouter cette délicatesse à votre pizza. Le tout basé sur le “Loi sur la profanation de la pizza“de Night City.

Bien que la pizza à l’ananas soit la plus populaire de toutes, on ne peut s’empêcher de se demander qu’aura-t-il apporté aux autorités de Night City pour créer une législation spécifique autour des pizzas dans leur ville. Et aussi, la question demeure de si en 2077 il y aura tout un marché noir autour de la production et de la distribution de pizzas à l’ananas en dehors de la loi. Une question que nous espérons que CD Projekt RED résoudra dans certaines des missions qu’ils ajouteront à l’avenir.

Suite à la sortie controversée de Cyberpunk 2077, le CDPR a promis l’arrivée de plusieurs correctifs majeurs en janvier et février pour améliorer la santé et les performances du jeu sur consoles. Un geste qui reporte peut-être l’arrivée de ces DLC gratuits annoncés pour début 2021. Si vous n’avez pas fait l’aventure, et que vous voulez savoir ce qu’il propose dans sa version informatique, voici l’analyse de Cyberpunk 2077 sur PC.

