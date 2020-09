Les héros Marvel sont parmi les plus aimés, partageant une grande importance avec les héros de DC. Mais alors que de nombreux joueurs attendent l’arrivée de Chevaliers de Gotham ou Suicide Squad: Tuez la Justice League, beaucoup d’autres sont impatients de profiter de la grande proposition présente dans Marvel’s Avengers, un titre qui voit enfin le jour aujourd’hui et est prêt à révolutionner le monde des jeux vidéo sur PC et consoles.

Sa proposition nous amène à prendre le rôle des Avengers, des héros qui ont conquis le monde du cinéma avec leurs films spectaculaires et qui sont désormais prêts à nous faire vivre une belle expérience dans le monde des jeux vidéo. Comme l’indiquent ses créateurs, les joueurs devront incarner l’un des héros présents, se retrouvant parmi les options Ironman, Captain America et le puissant Hulk. Ce dernier a été choisi pour nous montrer sa grande force et ses capacités dans le nouveau trailer du jeu, que vous pouvez retrouver juste au-dessus de cette actualité.

Avengers de Marvel | Square Enix

Hulk n’est pas seulement la force brute, mais il a de grandes propositions pour les joueurs. Parmi ses capacités, il a précisé qu’il aura de puissantes attaques qu’il pourra combiner avec ses compagnons pour mettre fin au attaques d’ennemis qui croisent votre chemin. Mais ce qui ressort le plus, c’est que la société a pris soin de tous les détails pour que les joueurs trouvent la meilleure qualité et, bien sûr, apprécient le sentiment de pouvoir gérer le héros imposant en détruisant tout sur leur passage. Parce que, parfois, pour sauver une place entière, il faut aussi en détruire un peu sur notre passage.

Marvel’s Avengers est disponible dès maintenant sur PC, Xbox One et PlayStation 4. C’est une proposition incroyable dans laquelle nous connaîtrons l’histoire des Avengers d’une approche beaucoup plus proche et, bien sûr, avec une perspective totalement nouvelle. Tout cela à partir d’une aventure que l’on peut vivre seul ou avec trois autres joueurs. Formez l’équipe la plus puissante et n’hésitez pas à abattre tous les ennemis qui croisent votre chemin car, avant tout, vous devez garantir le bien-être des habitants du lieu. Pensez-vous pouvoir relever ce défi? Alors prouvez-le dans la nouvelle offre de Square Enix et Crystal Dynamics.