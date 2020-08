Les Avengers de Marvel devraient avoir des niveaux ridicules de battage médiatique, mais il semble y avoir plus d’anxiété et de prudence grâce à des offres exclusives comme Spider-Man. Bien que Square Enix ait souligné que vous pouvez jouer seul, ceux qui aiment le multijoueur ne cessent de se demander: le jeu Marvel’s Avengers a-t-il un jeu croisé? Vous découvrirez ici tout ce que vous devez savoir, y compris la confirmation du multijoueur et de la progression entre générations.

Alors que Marvel’s Avengers sera lancé dans quelques jours, le jeu sera pris en charge pendant de nombreuses années avec des personnages DLC post-lancement qui recevront chacun un Battle Pass de 10 $. Certains des personnages qui auraient été divulgués après le lancement incluent She-Hulk et Kate Bishop, et nous savons déjà que Hawkeye sera ajouté à la liste.

Cependant, avant même de pouvoir jouer au jeu dans son état de lancement, vous découvrirez ci-dessous s’il a un jeu croisé.

Marvel’s Avengers – Bande-annonce de lancement | PS4

Le jeu Marvel’s Avengers aura-t-il un jeu croisé?

Non, le jeu Marvel’s Avengers n’aura pas de multijoueur crossplay ou multiplateforme au lancement.

Le jeu Marvel’s Avengers de Square Enix n’a pas de jeu croisé, ce qui signifie que vous ne pourrez profiter du multijoueur qu’avec des amis sur le même système.

Bien que ce soit une déception, il est possible que la fonctionnalité puisse être ajoutée à l’avenir.

Bien que Square Enix n’ait pas explicitement décrit son intention d’ajouter le multijoueur multiplateforme, le jeu sera pris en charge pendant de nombreuses années après son lancement, et le jeu croisé a été ajouté à d’autres jeux via des mises à jour telles que Dead By Daylight.

Cela ne signifie pas que Square Enix et Crystal Dynamics suivront sans aucun doute la tendance établie par d’autres, mais il y a de bonnes nouvelles sous la forme d’un multijoueur cross-gen confirmé.

Sauvegarde croisée et multijoueur des Avengers de Marvel

Square Enix a confirmé la sauvegarde inter-génération et le mode multijoueur pour le jeu Marvel’s Avengers.

La sauvegarde, la progression et le mode multijoueur entre générations pour le jeu Marvel’s Avengers signifient que les utilisateurs de PS4 pourront jouer avec des amis qui possèdent une PS5.

Ceux qui possèdent le jeu sur PS4 ou Xbox One pourront bénéficier d’une mise à niveau gratuite lors du lancement des systèmes de nouvelle génération de Sony et de Microsoft, et vous pourrez jouer avec des personnes qui possèdent un système de nouvelle génération même si vous ne le faites pas. .

Si vous n’êtes pas sûr d’acheter le jeu sur les consoles actuelles malgré la mise à niveau gratuite, vous n’avez pas besoin de l’être car vous pourrez transférer votre sauvegarde et votre progression sur la PS5 ou la Xbox Series X. Vous pourrez récupérer là où vous vous êtes arrêté avec votre profil de joueur.

Il est important de noter que le multijoueur inter-génération n’est possible qu’entre PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series X. Cela signifie que les fidèles de Microsoft et de Sony ne pourront toujours pas faire équipe.

