Bien que la prochaine génération de consoles se rapproche, la réalité est que nous n’avons actuellement pas beaucoup d’informations à ce sujet. En fait, les entreprises semblent encore préparer le processus pour pouvoir annoncer et confirmer l’arrivée de leurs nouvelles consoles, même si cela n’empêche pas que, de temps en temps, ils nous offrent des indices sur ce qui va arriver.

À son époque, on nous a montré la couverture de Spider-Man: Miles Morales, l’une des exclusivités les plus attendues de PlayStation 5 et qui semblait arriver avec la boîte bleue, comme le reconnaissent les titres PlayStation. Mais que faire si cela changeait? Cela est suggéré par deux nouvelles couvertures récemment montrées par la société 2K pour promouvoir leur prochain titre axé sur la NBA, bien que ce message ait ensuite été supprimé et récupéré par les fans.

Dans le tweet, vous pouvez voir à la fois la version Mamba Forever du titre PlayStation 5, qui sera présent à la fin de cette année dans les magasins du monde entier. Mais ce qui a le plus attiré l’attention des joueurs, c’est le changement dans les couvertures, qui laissent derrière le bleu bien connu des boîtes PlayStation pour opter pour un ton noir qui, sans aucun doute, donne une apparence beaucoup plus frappante et exceptionnelle. par rapport au blanc de la console.

Cela signifie-t-il que les boîtes auront ce grand changement ou s’agit-il plutôt d’un mouvement occasionnel pour présenter le visage du jeu? Quelle que soit la réponse, il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour cette réponse. Bien que oui, les réactions de la communauté des joueurs ont clairement montré que, s’ils optent pour cette nouvelle option, ils recevront tout le soutien des joueurs, qui ils apprécient ce changement de conception de manière très positive.