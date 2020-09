Take-Two Interactive

WWE 2K Battlegrounds sort dans quelques jours et il a été surnommé le successeur spirituel du très populaire All Stars. Cela a certainement l’air loufoque, loufoque et amusant avec ses mouvements qui sont plus exagérés que la gymnastique coordonnée d’AEW, mais beaucoup de gens veulent savoir si ce sera sur PS5 et Xbox Series X avec une mise à niveau de nouvelle génération. option similaire à NBA 2K21.

Bien que WWE 2K Battlegrounds semble superficiellement moins de jeu que les efforts de simulation pour lesquels la lutte est surtout connue, il existe toujours une liste incroyable avec plus de 70 lutteurs juste au lancement. Et il y aura des DLC gratuits après le lancement, donc il y a de quoi attendre après que vous ayez mis la main sur le jeu et mis la main sur Daniel Bryan, Sasha Banks ou Seth Rollins.

Cependant, avec les consoles de nouvelle génération qui arriveront pour les fêtes, vous découvrirez ci-dessous si le jeu sera sur PS5 et Xbox Series X.

Bonus de précommande WWE 2K Battlegrounds

Le bonus de précommande pour l’édition standard de WWE 2K Battlegrounds est Edge.

Edge est revenu dans le paysage de la lutte lors du Royal Rumble de cette année, et il est le bonus de précommande pour l’édition standard de WWE 2K Battlegrounds.

En plus du Rated R Suuuuuperstar, il existe également une Supercard en édition limitée pour des copies physiques uniquement.

L’édition standard du jeu ne coûte que 34,99 £ sur PS4, Xbox One, Steam et Nintendo Switch, tandis que la copie Digital Deluxe coûte 44,99 £.

Pour dépenser 10 £ de plus, vous obtenez toujours Edge avec 1100 devises dans le jeu, mais vous obtenez également Stone Cold Steve Austin, The Rock from the Attitude Era et Ronda Rousey.

La Digital Deluxe Edition est livrée avec trois versions de chaque lutteur susmentionné.

Les champs de bataille WWE 2K seront-ils sur PS5 et Xbox Series X?

WWE 2K Battlegrounds n’est pas répertorié pour la PS5 ou la Xbox Series X.

Une mise à niveau de nouvelle génération vers la PS5 et la Xbox Series X n’est pas répertoriée parmi les bonus de précommande pour WWE 2K Battlegrounds, cette option n’est donc pas disponible contrairement à ce qu’elle était avec la NBA 2K21 Mamba Forever Edition.

Il est possible que le jeu de lutte des nains miniatures arrive toujours sur les consoles de nouvelle génération, mais – au moment de l’écriture – rien n’a été annoncé.

C’est certes dommage avec la PS5 et la Xbox Series X, toutes deux au coin de la rue. Mais il est possible et probablement probable que le jeu soit jouable sur la prochaine génération via une compatibilité ascendante.

