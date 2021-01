Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 21/01/2021 14h50

Parfois, l’imagination humaine doit avoir une limite. Sans aucun doute, le passe-temps le plus cher pour de nombreuses personnes est la collection de tennis et de jeux vidéo. Maintenant, une entreprise a décidé de combiner ces deux mondes pour créer un article que même le Dr Victor Frankenstein n’oserait faire une réalité, nous faisons référence à une paire de chaussures de tennis avec un design de PC de jeu.

Récemment, Artifact Studios a publié une vidéo dans laquelle ils annonçaient une collaboration avec NZXT, des fabricants de boîtiers et d’accessoires PC pour les joueurs. Ici nous pouvons voir une chaussure de tennis avec des cartes graphiques RTX 3080 en bas, ainsi qu’un système de refroidissement, un écran LED, et les câbles que nous trouvons normalement dans un PC de jeu. Voici la déclaration qu’ils ont publiée:

“Nous sommes ravis d’annoncer un partenariat avec NZXT, permettant à RTFKT et à notre communauté de créateurs de façonner l’avenir de la mode et des objets de collection, soutenant notre vision et notre communauté avec leurs idées folles et leur amour des jeux vidéo.”