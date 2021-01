Bohemia Interactive revient sur une année d’excellents résultats, alimentée par Vigor et son jeu de survie zombie.

Les ventes dans l’industrie du jeu vidéo ont été très positives tout au long de 2020, et avec cela, il n’est pas surprenant que des entreprises comme Bohemia Interactive ont apprécié un grand nombre de leurs matchs au cours de la période. On parle de l’éditeur de titres tels que DayZ et ARMA 3, ainsi que Vigor, tous avec des millions de joueurs en 2020. Et dans un communiqué partagé par MP1ST, Bohemia revoit les données de son année.

Au total, l’éditeur tchèque a vendu plus de 5,7 millions de jeux en 2020, parmi toutes ses sagas, ajout de copies des jeux de base et ventes d’extensions. Tout au long de la période, leurs titres ont vu plus de 14 millions de joueurs, et les chiffres concrets de leurs jeux sont également très positifs: DayZ enregistre 6,4 millions utilisateurs actifs et atteint en février son nouveau record de joueurs simultanés sur PC, avec 40 545 utilisateurs. Le jeu n’a pas battu son chiffre le plus élevé depuis 2014.

Au total, DayZ a vu l’arrivée de 4,1 millions de nouveaux joueurs en 2020, dont la majorité provient de consoles Xbox, avec 2,5 millions de personnes. Ce qui est normal si l’on considère que le jeu a fait ses débuts dans le catalogue Xbox Game Pass en mai, ce qui montre la capacité du service à augmenter le nombre de jeux multijoueurs. Quant au reste des titres, Vigueur a eu 4,6 millions d’utilisateurs actifs cette dernière année.

ARMA 3 enregistre 2,3 millions joueurs actifs en 2020, et Ylands, le quatrième jeu de service actif de la société, compte 645780 joueurs actifs. À l’horizon 2021, Bohemia Interactive promet de continuer d’élargir ses équipes et de travailler sur la création du nouveau moteur Enfusion, avec lequel ils espèrent offrir leur “moteur le plus puissant et le plus polyvalent à ce jour” à implémenter dans leurs jeux. Si les données de DayZ vous donnent envie de plus de survie du style, voici les jeux de zombies les plus populaires du moment.

