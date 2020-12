Auteur: Daniel Cáceres.- Il n’y a rien de pire que de planifier une bonne session de jeu pour qu’une erreur gâche soudainement la fête. Votre PS5 vient de vous informer d’un code d’erreur et vous ne savez pas comment y remédier? Ne vous inquiétez pas: voici les erreurs PlayStation 5 les plus courantes et leurs solutions les plus efficaces.

CE-108255-1 – Une erreur d’application s’est produite

Cette erreur PS5 apparaît généralement lorsqu’une application ou un jeu PS5 plante. Voici trois solutions:

Si l’erreur se produit juste après l’exécution de l’application ou du jeu, désinstallez le programme dans Paramètres – Stockage et réinstallez-le.

Démarrez PlayStation 5 à partir du mode sans échec et exécutez l’option 5 (Reconstruire la base de données).

Si l’erreur persiste, veuillez sauvegarder toutes les données et restaurer la PS5. Paramètres – Système – Logiciel système – Restaurer PS5. Maintenant, réinstallez l’application d’erreur.

CE-119922-0 – Erreur de connexion en streaming PlayStation Now

p> Une erreur lié à PlayStation Now. Avant d’essayer les solutions, effectuer un test de connexion Internet pour voir si l’environnement de connexion est adapté aux jeux en streaming. Si cela pose des problèmes, essayez ces solutions pour reconfigurer la connexion:

Redémarrez PS5, connectez-vous à Internet à l’aide d’une connexion fixe et reconfigurez les paramètres réseau. En cas de connexion sans fil, vérifier l’emplacement d’installation, rapprochez la PS5 du routeur ou supprimez tout objet susceptible d’interrompre la connexion entre les deux appareils. Un classique auquel vous vous attendiez sûrement: éteignez le routeur ou le modem, attendez au moins cinq minutes et rallumez l’appareil.

Mettez à jour le firmware du routeur. Cette étape varie en fonction de votre fournisseur d’accès Internet, consultez son manuel en ligne ou contactez son service client pour savoir comment procéder.

Si le jeu PlayStation Now est disponible au téléchargement, veuillez le faire. Vous devrez peut-être nettoyer un peu le disque dur de votre PS5 pour l’adapter à la console.

CE-105799-1 / CE-113212-0 – Impossible de se connecter au serveur

Cette erreur peut apparaître si vous ne pouvez pas vous connecter au PlayStation Network. Avant de vous mettre au travail, vérifiez l’état du PSN car il peut être en maintenance ou ne pas fonctionner. Dans ce cas, le problème n’est pas le vôtre et c’est une question d’attente. Vous pouvez le vérifier dans ce lien.

Si tout indique un problème avec votre PlayStation 5, essayez ces solutions:

Redémarrez la PS5, connecte la console à Internet via une connexion fixe et reconfigurez les paramètres réseau. En cas de connexion sans fil, considérez que il y a quelque chose qui interrompt cette connexion avec le routeur. Si vous le pouvez, rapprochez la console du routeur, ou vice versa, ou éloignez tout objet susceptible de gêner. Un classique auquel vous vous attendiez sûrement: éteignez le routeur et le modem, attendez au moins cinq minutes et redémarrez la console.

Mettez à jour le firmware du routeur. Cette étape varie en fonction de votre fournisseur d’accès Internet, consultez son manuel en ligne ou contactez son service client pour savoir comment procéder. Vous pouvez avoir des ports clés fermés sur votre routeur. Vérifiez que les ports suivants sont ouverts. TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480 et UDP: 3478, 3479.49152 ~ 65535. L’ouverture des ports est un monde; la méthode est différente selon la marque du routeur, votre fournisseur d’accès Internet … Il est préférable de contacter ce dernier si vous ne savez pas comment faire. Dans les paramètres réseau, définir une adresse IP manuellement pour améliorer la connexion. Attention: n’utilisez pas une adresse IP déjà occupée sur votre routeur ou modem. Sinon, votre PS5 et l’appareil “possédant” l’adresse ne fonctionneront pas. Modifiez temporairement les paramètres DNS. Accédez aux paramètres réseau et utilisez un DNS public. N’oubliez pas de revenir à votre paramètre par défaut une fois le problème résolu.

CE-108862-5 – Impossible de se connecter au serveur

Cette erreur PS5 apparaît lorsqu’il y a un problème avec les serveurs d’un jeu spécifique. Ce n’est pas ton problème; quelque chose se passe avec les serveurs dudit jeu. Il est temps d’attendre qu’il soit résolu. Vous pouvez consulter le Twitter officiel du jeu pour voir si les développeurs sont conscients du problème et sont déjà en train de le résoudre.

CE-108360-8 – Vérifiez l’état de connexion de la caméra HD et de la caméra PlayStation

Une erreur PS5 qui apparaît en cas de problèmes avec la caméra HD que vous utilisez et la caméra PS officielle.

Si vous utilisez la caméra PS, rappelez-vous que vous avez besoin d’un adaptateur spécifique pour le connecter à la PS5. Vérifiez la méthode de connexion pour vérifier que votre caméra, quelle qu’elle soit, est connectée à la console. Assurez-vous que la pièce est éclairée. Cela peut sembler idiot, mais parfois les caméras ne détectent pas bien les mouvements dans l’obscurité. Vérifiez les paramètres de l’appareil photo sur PS5 et assurez-vous que tout va bien. S’il y a des problèmes, la console vous le dira.

CE-108889-4 – Installez le dernier logiciel système

Si vous obtenez cette erreur, cela signifie que votre console est obsolète. Connectez votre PS5 à Internet et mettez-la à jour avec la dernière version.

Si, pour une raison quelconque, vous ne parvenez pas à connecter votre PlayStation 5 au réseau, téléchargez la dernière version du logiciel sur une clé USB à partir d’un PC, puis connectez la clé USB à la console. Vous pouvez télécharger la dernière mise à jour à partir de ce lien.

Les derniers jeux ont généralement la dernière version du logiciel. Insérez le disque de jeu dans votre PS5 et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

WS 116439-4 – Impossible de se connecter au serveur

Lorsque cette erreur apparaît, il est très possible que le problème soit que le service console soit en maintenance. Ou que le serveur de jeu est en maintenance. Sinon, essayez:

Réinitialisez les paramètres de connexion Internet. Faites un test de connexion pour vous assurer que tout va bien. Un classique auquel vous vous attendiez sûrement: éteignez le routeur et le modem, attendez au moins cinq minutes et redémarrez la console.

CE-107520-5 – Installez le dernier logiciel système

Si vous obtenez cette erreur PS5, cela signifie que votre console est obsolète. Connectez votre PlayStation 5 à Internet et mettez-la à jour avec la dernière version.

Si, pour une raison quelconque, vous ne parvenez pas à connecter votre PlayStation 5 au réseau, téléchargez la dernière version du logiciel sur une clé USB à partir d’un PC, puis connectez la clé USB à la console. Vous pouvez télécharger la dernière mise à jour à partir de ce lien.

Les derniers jeux ont généralement la dernière version du logiciel. Insérez le disque de jeu dans votre PS5 et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

CE-112069-9 – Une erreur s’est produite lors du transfert de données sur le réseau

Un problème qui peut apparaître lors de la tentative de transfert de données de PS4 vers PS5. Avant de tenter de dépanner le hangar, n’oubliez pas de ne pas effectuer de tests de connexion pendant qu’un transfert de données d’arrière-plan est en cours. De plus, ne mettez pas manuellement votre PlayStation 5 en mode veille lorsqu’il y a un transfert de données en arrière-plan.

Si vos deux consoles, PlayStation 4 et PlayStation 5, sont connectées au réseau sans fil, essayez de transférer les données à l’aide d’une connexion fixe ou d’un câble Ethernet.

Un classique auquel vous vous attendiez sûrement: éteignez le routeur et le modem, attendez au moins cinq minutes et redémarrez la console.

Répétez le processus manuellement. Allez dans Paramètres – Système – Logiciel système – Transfert de données.

Si vous souhaitez uniquement transférer des parties sauvegardées, essayez d’utiliser une clé USB. Mettez l’USB dans votre PS4, copiez les données, mettez maintenant l’USB dans votre PS5 et collez les données.

NP-102955-2 – Les informations sur le compte sont incorrectes

Celles-ci saisir des informations qui ne correspondent pas ou contredisent les données que vous avez saisies lors de l’enregistrement du compte dans votre console. Vérifiez que l’ID et le mot de passe sont corrects.

CE-100005-6 – Un problème est survenu lors de la lecture du disque

Pour une raison quelconque, la PS5 n’a pas lu le disque correctement. Il peut que ce soit parce que le disque est sale (et vous devez le nettoyer un peu) ou à cause d’un problème avec le lecteur interne. Pour le deuxième cas, redémarrez la console. Si l’erreur persiste, insérer un autre disque. Si la console le lit, cela signifie que le disque original doit être tellement rayé ou sale qu’il est illisible.

CE-100028-1 – Espace libre insuffisant sur le SSD

Celles-ci essayer d’installer quelque chose qui occupe plus que l’espace libre du système de stockage. Il est fixé par le nettoyage dudit stockage.

Tout d’abord, vérifiez qu’il y a de l’espace libre en allant dans Paramètres – Stockage – Stockage système.

Si, en effet, il y a peu d’espace libre et que vous savez déjà quoi désinstaller, sélectionnez les données que vous ne voulez pas, appuyez sur le bouton et choisissez Supprimer.

