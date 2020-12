Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cuphead était si accrocheur avant sa sortie que de nombreux joueurs s’y intéressaient déjà et, heureusement, le jeu a répondu aux attentes, gagnant encore plus de fans. En conséquence, la franchise s’est agrandie et aujourd’hui il y a beaucoup de marchandise. Si vous êtes un fan de ce jeu, vous serez peut-être intéressé de savoir que quelques commandes spécialement conçues seront bientôt ajoutées aux produits officiels du jeu.

La marque de contrôleurs PowerA a annoncé qu’elle lancerait 2 contrôleurs inspirés de Cuphead pour Nintendo Switch et PC et qu’ils recevraient une licence de la franchise et des deux sociétés. Ce qui frappe dans cette édition, ce n’est pas seulement sa teinte orange, mais aussi l’illustration que le boîtier aura dans une teinte plus sombre et qui ressemble aux effets qui apparaissent dans le jeu indépendant. Les boutons seront également mis en évidence dans un orange plus foncé et le détail qui ressort le plus est l’illustration Cuphead, qui se trouvera sur la poignée de commande du côté gauche.

Dans le cas où vous l’avez manqué: le DLC Cuphead a été récemment retardé à nouveau et fonctionnera maintenant jusqu’à l’année prochaine.

Vous pouvez maintenant supprimer le contrôle officiel de Cuphead

Comme les autres contrôles fabriqués par PowerA de la gamme Enhanced Controller Series pour Nintendo Switch, celui de Cuphead sera sans fil et aura une durée de vie d’environ 30 heures avant de remplacer la paire de piles double A (incluses). Il prendra également en charge les commandes de mouvement et fonctionnera à la fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite. La manette aura également un indicateur de joueur et un autre pour informer quand la batterie est faible, mis à part 2 boutons avancés pour faire un changement dans la configuration des boutons instantanément.

En ce qui concerne la version Xbox, le contrôleur appartient à la série PowerA Enhanced Wired Controller. Comme son nom l’indique, contrairement au Nintendo Switch, il devra être connecté via un câble USB (inclus) à la console pour fonctionner. De même, il dispose de 2 moteurs dans chaque poignée pour offrir l’option de vibration et il aura également les 2 boutons de changement de configuration instantané.

Ces modèles feront officiellement leurs débuts mardi prochain, le 15 décembre. Celui pour Nintendo Switch sera au prix de 49,99 USD et vous pouvez maintenant le mettre de côté sur Amazon. Le contrôleur Cuphead pour Xbox One fonctionne également avec les nouvelles Xbox, selon les détails officiels et coûtera 24,99 USD. La mauvaise nouvelle est qu’au moment de la rédaction de cet article, l’édition Xbox est en rupture de stock au moins sur Amazon. Cependant, dans la boutique en ligne officielle PowerA, vous pouvez trouver à la fois le modèle Xbox et le modèle Nintendo Switch.

Contrôleurs Cuphead PowerA pour Nintendo Switch et Xbox One et Series X | S

Qu’avez-vous pensé de ces commandes d’édition spéciale? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Cuphead, nous vous informons qu’il y a quelques mois, il est arrivé sur PlayStation 4 et l’un des ingénieurs de Sony, Mark Cerny, non seulement l’a déjà joué, mais a également débloqué tous les trophées.

Cuphead est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

