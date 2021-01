Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que les batteries rechargeables soient la norme pour les contrôleurs sans fil, Xbox propose toujours des contrôleurs qui nécessitent des batteries. Des informations ont récemment circulé qui semblaient indiquer que cette décision concernait un accord avec Duracell, la marque de batteries, mais tout indique que ce n’est pas le cas.

Tout a commencé par une interview que Luke Anderson, directeur marketing britannique de Duracell, a eu avec Stealth Optional. Dans ce document, il a déclaré qu’ils avaient conclu une alliance avec la Xbox pendant plusieurs années pour fournir les batteries pour les commandes et lancer des stratégies de marketing conjointes.

«Il y a toujours eu cette alliance entre Duracell et Xbox. C’est un accord permanent entre Duracell et Microsoft. [El acuerdo] C’est à nous de livrer le produit batterie pour les consoles Xbox et aussi pour les batteries de contrôleur. L’accord est en place depuis un certain temps … il existe depuis un certain temps et je pense qu’il devrait durer un certain temps. [más]»A expliqué le responsable marketing.

Microsoft veut que ses consommateurs aient le choix

Ce sont des déclarations qui ont beaucoup retenu l’attention. C’est comme beaucoup considèrent cet accord comme la principale raison pour laquelle Microsoft continue de proposer des commandes sans batterie rechargeable.

Cependant, est-ce vrai? Pas exactement. Bien que l’accord puisse avoir une certaine influence sur la décision de Microsoft, la réalité est qu’il ne semble pas être un accord qui a les mains liées.

Comme preuve, nous avons que Microsoft a expliqué que la raison pour laquelle leurs contrôles continuent à utiliser des piles est parce qu’ils cherchent à offrir la possibilité de choisir leurs consommateurs. Ceux qui achètent une manette Xbox peuvent décider s’ils veulent l’utiliser avec des piles – jetables ou rechargeables – ou s’ils préfèrent acheter une batterie comme celle du kit de charge et de jeu.

«Nous offrons intentionnellement aux consommateurs le choix de leurs solutions de batteries pour nos contrôleurs sans fil Xbox standard», a déclaré un porte-parole de Microsoft à Eurogamer. «Cela inclut l’utilisation de piles AA de toute marque; la batterie rechargeable Xbox; les solutions de charge de nos partenaires ou un câble USB-C qui peut alimenter la commande lorsqu’il est connecté à une console ou un PC », explique-t-il.

Que pensez-vous de ce sujet? Pensez-vous que d’autres entreprises devraient faire la même chose que Xbox? Dites le nous dans les commentaires.

