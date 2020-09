Sur PlayStation 5, vous pouvez obtenir la version améliorée si vous avez la PS4, mais pour une durée limitée.

Préparez le casque, la combinaison et tout ce dont vous avez besoin monter sur une moto parce que Étape importante, le développeur italien, a annoncé que RIDE 4 sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Cette version améliorée du nouveau jeu de moto permettra au jeu de fonctionner à 60 ips et 4K, et les créateurs promettent des temps de chargement plus courts et une meilleure expérience globale.

Le jeu arrivera à la nouvelle génération sur 21 janvier 2021 et la bonne nouvelle ne s’arrête pas là. Milestone a confirmé qu’il donnera la nouvelle version libre aux joueurs qui l’ont déjà sur PS4 et Xbox One, bien que cela ait des petits caractères. D’une part, si nous acquérons RIDE 4 sur Xbox One, nous pouvons télécharger la version améliorée sur Xbox Series X automatiquement et Sans frais supplémentaires grâce à la fonctionnalité Livraison intelligente.

Mais, dans le cas des consoles Sony, l’histoire est un peu différent. Milestone a précisé que les propriétaires de la version PS4 de RIDE 4 pourront Télécharger la version PS5 sans sans frais jusqu’au 30 avril 2021, y compris tous les DLC qu’ils ont achetés. Autrement dit, même si nous serons également autorisés à mettre à jour vers la version améliorée, nous devrons le faire rapidement.

Concernant l’actualité de la prochaine génération de RIDE 4, Milestone a commenté les avantages d’avoir le nouveau SSD: « Les temps de chargement sont Réduira de manière significative. Il y aura moins d’attente avant chaque course et pendant les courses ce sera mieux l’expérience de jeu, [porque] les textures se chargeront beaucoup plus rapidement, nous permettant une meilleure immersion tout en roulant à 300 km / h. »Il a également été indiqué que les courses, à la fois hors ligne et en ligne, comporteront 20 pilotes.

De plus, Milestone a déclaré que le jeu bénéficierait de la vibration haptique de PS5. Les joueurs ressentiront les vibrations des motos et « les leviers d’accélération et de freinage auront leur propre résistance pour transmettre la même sensation que leur homologue dans la vraie vie ». Le jeu, qui mettra en vedette le collaborations officielles de Yamaha Motor et Bridgestone, sortira en premier sur PS4, Xbox One et PC le 8 octobre.

En savoir plus: Motocyclisme, RIDE, RIDE 4, Milestone, PS5, Xbox Series X et Smart Delivery.

