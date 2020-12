L’étude indique que cela dépendra de la réception et des possibilités technologiques qu’ils trouveront avec le DualSense.

Fait intéressant, la salle de jeux d’Astro a été l’un des jeux qui a fait le plus sensation avec la première de PS5. Le titre est pré-installé gratuitement sur toutes les consoles et se concentre, de manière très ludique, sur l’enseignement de toutes les fonctionnalités de la console et du nouvelle télécommande DualSense. Une proposition qui a été très bien accueillie tant par la critique que par le public et qui aurait bien pu atteindre le marché de manière indépendante.

C’est pourquoi les demandes de suite ou de continuation n’ont pas pris longtemps, puisqu’en seulement 5 heures vous pouvez même obtenir votre trophée Platine. Ils ont posé des questions à ce sujet depuis Bord dans une interview avec Nicolas Doucet, Directeur du SIE Japan Studio, qui a déclaré que pour le moment “ils n’ont pas de plans pour une suite ou une extension à Astro’s Playroom”.

Il y a beaucoup de choses que nous voulons essayer et faire avec le contrôleur Nicolas DoucetLe créateur a également déclaré que le studio était satisfait de l’accueil réservé au jeu. Et que l’avenir de la marque dépendra de la popularité des personnages avec le public qui s’amuse vraiment. Ensuite, ils envisageraient de nouveaux contenus d’Astro, tout en confirmant que l’équipe a des idées à prendre avec un nouveau jeu, mais pour l’instant rien de concret.

«Nous essayons de trouver de nouvelles idées basées sur la technologie, car il y a beaucoup de choses que nous voulons tester et faire avec le contrôleur. Pendant que nous fabriquons ces prototypes, si l’une de ces idées est gagnée le droit d’être son propre jeuCela pourrait être la voie à suivre “, déclare Doucet. Le créateur a récemment promis sur le blog PlayStation qu’il reviendrait bientôt avec de nouvelles nouvelles.

Si vous voulez savoir pourquoi ces robots ont fait tant de bruit, nous vous recommandons de ne pas manquer ce rapport complet sur la salle de jeux d’Astro.

En savoir plus: la salle de jeux d’Astro et la PS5.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');