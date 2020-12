Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pour ceux qui ont aimé Daemon X Machina et qui sont fans des jeux de Marvelous Entertainment, il y a une très bonne nouvelle car le studio en charge de faire de ce jeu et d’autres une réalité cible déjà la nouvelle génération et la meilleure chose est qu’ils envisagent de tirer le meilleur parti de la puissance de PS5 et Xbox Series X.

Selon un rapport de Gamingbolt, Marvelous First Studio, l’équipe chargée de développer les jeux les plus importants de Marvelous Entertainment, se prépare déjà pour la nouvelle génération de consoles et par le biais d’un communiqué, ils ont annoncé qu’ils ouvriraient des postes vacants pour les différents projets qu’ils ont prévus. Selon les informations, ces jeux seront de la plus haute qualité sur PS5 et Xbox Series X, y compris les titres d’action et de RPG. En fait, l’étude note qu’un RPG «à grande échelle» est en cours de développement.

Dans son histoire de jeu, Marvelous a des titres tels que Daemon X Machina, Fate / EXTELLA et Soul Sacrifice, ainsi que God Eater 3, il ne serait donc pas étrange que ses nouveaux titres pour PS5 et Xbox Series X soient une continuation. de ces franchises, bien qu’une nouvelle propriété intellectuelle ne soit pas exclue.

Restez ici à LEVEL UP.

La source