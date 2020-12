Red Candle Games indique clairement que la décision appartient à la plate-forme, mais ils s’excusent auprès de leurs fans.

Dans CD Projekt Ils sautent de controverse en controverse ces derniers temps, mais cette fois, ce n’est pas lié à Cyberpunk 2077, mais à un jeu d’une autre société: Devotion. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Jeux de bougie rouge a retiré ce jeu de la vente en 2019 après avoir été entouré de critiques de la part de joueurs chinois, le tout pour avoir contenu des blagues sur le président chinois Xi Jinping. Aussi, GOG, la plateforme CD Projekt, a annoncé mercredi dernier qu’elle publierait le jeu dans sa boutique, puis annulerait sa rediffusion quelques heures plus tard.

Le compte officiel du GOG a indiqué qu’ils avaient décidé annuler la rediffusion de Devotion après avoir “reçu de nombreux messages des joueurs” contre lui, la plateforme a fait valoir. Et maintenant, un jour après ce fait, Red Candle Games propose un déclaration officielle à cet égard: “GOG a annoncé sur son compte Twitter officiel que” après avoir reçu de nombreux messages de joueurs, nous avons décidé de ne pas proposer le jeu dans notre boutique “. nous désoléNous sommes prêts à comprendre et à respecter la décision de GOG. “

Un message de compréhension de la part des auteurs de Devotion, mais avec une nuance incontournable: “La décision de GOG“, précisant que son retrait, dans ce cas, a été une décision unilatérale de la part de la plate-forme.” Pour les joueurs qui attendaient avec impatience la renaissance de Devotion, s’il vous plaît, Veuillez accepter nos sincères excuses. C’est une situation difficile à surmonter, mais nous n’arrêterons pas d’essayer. “

En fin de compte, les utilisateurs sont restés sans pouvoir profiter de la dévotion, et les éventuelles critiques que GOG a évitées par certains secteurs anti-jeux d’argent, il reçoit désormais pour avoir cédé à de telles pressions. Avec les Red Candle Games, promettez que ils continueront à s’efforcer pour publier son titre, on verra s’ils trouvent une alternative pour proposer à nouveau cette aventure. En attendant, et si tu es resté vouloir de la terreur Pour prendre un verre, nous vous invitons à revoir notre liste des jeux d’horreur les plus populaires du moment.

Dévotion, GOG, Chine et Censure et jeux vidéo.

