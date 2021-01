De nombreux joueurs ont pu profitez de God of War pendant votre journée, l’histoire spectaculaire créée par Sony Santa Monica sous la direction de Cory Barlog. Depuis, beaucoup ont attendu avec impatience l’arrivée de sa suite, qui, après une bonne variété de rumeurs, a confirmé son arrivée lors d’une présentation axé sur les nouveautés conçues pour les consoles Sony.

Mais bien que cette suite imposante soit déjà une promesse que beaucoup ont ajoutée à leur liste d’intérêt, maintenant nous avons un nouveau projet à assister. C’est du moins ce qu’indique le nouveau message sur les réseaux sociaux de l’entreprise, où ils ont confirmé qu’ils avaient déjà un nouveau projet en main et pour lesquels ils recherchent de nouveaux collaborateurs pour rejoindre l’équipe.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de données qu’ils partagent concernant ce projet, ils indiquent clairement que Il ne s’agit pas de God of War: Ragnarok, mais ils ont déjà un nouveau projet entre les mains en dehors de ce grand jeu et qui, pour le moment, n’a pas été annoncé. Bien sûr, il semble que ce pourrait être une proposition liée à la science-fiction et à l’espace.

Mais en l’absence de plus d’informations, il est temps de continuer à jeter un œil sur les projets que l’entreprise met déjà à la disposition des joueurs. L’un d’eux et qui est devenu un grand succès est God of War, titre disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 et cela, avec les idées uniques de Cory Barlog, nous montre une perspective unique de Kratos.