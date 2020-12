Les créateurs de Guilty Gear ou Dragon Ball FighterZ présentent en vidéo DNF Duel, un nouveau jeu de combat

Arc System Works travaille sur un spin-off de l’action-RPG Dungeon Fighter Online.

Les fans de jeux vidéo de combat ont déjà un autre titre dans lequel fixez votre attention, bien que pour le moment les informations soient très rares. L’étude en charge de la saga Guilty Gear, Système d’arc fonctionne, et l’étude Huit, ont annoncé Duel DNF, un nouveau jeu de combat. Ce titre sera un retombées de l’action-RPG en ligne Dungeon Fighter Online, très populaire et connu principalement dans Asie.

Le jeu vidéo sera distribué par Neople Et, bien que nous ayons déjà une première bande-annonce qui a été partagée lors du Dungeon Fighter Universe Festival, non reporté des plateformes dans lequel ce jeu vidéo sera publié. Nous ne savons pas non plus quel peut être le fenêtre de lancement d’un titre qui rappelle assez bien d’autres créations de studio.

C’est principalement pour les jeux de combat qu’Arc System Works est un studio très reconnu. Le studio a fait des jeux de beaucoup de qualité, au point que, par exemple, Guilty Gear Xrd REV 2 ou Dragon Ball FighterZ sont des jeux qui ont le sceau de Recommandé par 3DJuegos. Sans aucun doute, l’étude est une assurance-vie pour le sexe.

Maintenant on sait que les Japonais ont entre leurs mains un autre jeu vidéo et ajoutez un autre développement. De retour dans la saga Guilty Gear, la franchise se prépare à recevoir un nouveau titre l’année prochaine. Guilty Gear Strive est disponible sur PS4, PS5 et PC 9 avril 2021 et nous avons pu le voir en action dans une nouvelle bande-annonce.

