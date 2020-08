Le jeu arrivera en 2021 pour PC et « consoles de nouvelle génération ».

Il y a quelques jours à peine, nous parlions de WM, le nouveau projet du studio polonais Créations destructives, responsable de la controverse Haine. Désormais, nous connaissons officiellement les premiers détails de ce nouveau travail basé sur le Seconde Guerre mondiale, et qui viendra finalement sous le nom de War Mongrels, qui a été montré au monde à travers un bande-annonce de présentation.

L’étude prend un tournant radical et se concentrera sur un jeu basé sur le conflit de guerre susmentionné, profitant d’une proposition de stratégie en temps réel. Nous pouvons explorer l’environnement, dans le style Commandos, pour mettre fin aux ennemis furtivement, cachant leurs corps afin que personne ne sonnent d’alarme. Chaque niveau offre diverses options qui donneront au joueur la possibilité de choisir différents itinéraires, d’utiliser des tactiques mortelles ou non mortelles et même de jouer en coopération avec un ami. Son intrigue se concentrera sur la événements sur le front est, une partie qui n’a pas reçu beaucoup d’attention sur les jeux vidéo.

« War Mongrels est fondamentalement basé sur deux forces mentales opposées. Nos héros, qui sont d’abord guidés par une propagande malsaine, se rendent vite compte que leur but est de s’opposer aux forces nazies en expansion qui les ont entraînés dans le conflit. dès le premier instant. Ils sont passés de garçons à hommes en quelques jours, atrocités de guerre et ils se sont rendu compte que leur but était d’éviter d’autres morts insensées », lit-on dans le synopsis officiel.

Le jeu est encore en développement et est prévu pour le troisième trimestre 2021 pour PC et consoles de nouvelle génération.

