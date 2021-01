Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Tout comme Fall Guys, Among Us et Phasmophobia ont eu leur temps à l’honneur ces derniers mois, il est maintenant temps de briller pour Rust, un titre de survie qui a fait ses débuts en 2013 dans Early Access, mais qui a pris son envol en popularité et en popularité jusqu’à il y a quelques jours. le studio responsable du jeu vient de révéler que grâce à cela, le titre a généré des bénéfices très importants.

Contrairement à certains jeux qui sont devenus une tendance récemment, Rust n’est pas un titre gratuit, mais les joueurs doivent payer 246,55 $ MXN pour pouvoir y jouer sur Steam au moment de la rédaction. Ainsi, ce succès en utilisateurs simultanés et en vues sur les plateformes vidéo se refléterait également dans les revenus du jeu et le gestionnaire de titre a révélé qu’en effet, ces derniers jours, le jeu a dépassé le million de dollars par jour.

Rust publie des gains quotidiens allant jusqu’à 1 million de dollars

Garry Newman, fondateur du studio Facepunch et créateur de Garry’s Mod, a partagé via Twitter que le développeur de la semaine du 1er au 7 janvier en 2 jours a réussi à dépasser la barre du million de dollars, précisément les lundi 4 et mercredi 7 de Janvier. En moyenne, chaque jour, le jeu dépasse 800 000 $ US, ce qui est extrêmement intéressant, étant donné que c’est un titre qui, comme Among Us, a fait ses débuts il y a quelques années. Il est important de mentionner que Newman mentionne que ces gains sont les totaux de Facepunch, il considère donc les revenus de ses autres titres, mais la plupart d’entre eux proviennent évidemment de Rust.

Au cas où vous ne connaissez pas Rust, nous vous informons que c’est le premier titre qui est devenu viral en 2021 grâce à des streamers anglo-saxons et hispanophones qui ont commencé à en transmettre beaucoup de contenu. Même certaines célébrités de YouTube et Twitch d’Espagne ont lancé leur serveur privé.

Comme c’est normal dans ces cas, il est très difficile de savoir combien de temps durera la renommée de ce titre, mais apparemment il continuera comme ça pendant au moins quelques jours de plus, car au moment de la rédaction de cette note, il a encore plus de 900000 téléspectateurs sur Twitch, un chiffre extrêmement élevé et se classe de loin au premier rang de toutes les catégories.

Nous avons gagné plus d’un million de dollars sur Steam en deux jours cette semaine 🤯 pic.twitter.com/UTiqxgzdO0 – garry (@garrynewman) 8 janvier 2021

Étiez-vous un joueur de Rust avant qu’il ne gagne récemment en popularité? Dites le nous dans les commentaires.

Rust n’est disponible que sur PC via Steam, mais une version pour PlayStation 4 et Xbox One est en développement, même si on ne sait pas quand elle sera disponible. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à ce titre en visitant cette page.

