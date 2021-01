Bloober Team affirme qu’elle est axée sur Xbox et PC; pour le moment, le jeu n’atteindra pas d’autres plates-formes.

La première version majeure exclusive à Écosystème Xbox de cette année aura lieu demain, 28 janvier, lorsque The Medium est sorti. Le jeu sera disponible pour Xbox Series X, Xbox Series S et PC, et ce sera également dès le premier instant dans le grand catalogue Xbox Game Pass. Le nouveau jeu de Équipe Bloober C’est le premier pari totalement nouvelle génération de la Xbox et les joueurs sont d’humeur.

Maintenant dans une nouvelle interview sur VG247, le concepteur principal Wojciech Piejko et le producteur Jacek ZiebaIls ont parlé de certains aspects du jeu, des nouvelles consoles et même du Game Pass. Il est important de mentionner d’abord que, pour l’instant, le jeu n’apparaîtra pas sur d’autres plateformes comme PS5: “Pour l’instant, nous ne sommes que en se concentrant sur Xbox et PC“, A précisé Zieba.

Game Pass, “épée à double tranchant”

Comme nous l’avons mentionné, The Medium sera dans le Game Pass depuis le lancement. C’est génial pour les joueurs, qui peuvent jouer le titre pour moins cher, mais Bloober Team pense que c’est à la fois bon et mauvais. “D’une certaine manière, c’est un épée à double tranchant. Vous pouvez mettre votre jeu à la disposition de millions de joueurs qui ont une très bonne relation qualité prix; vous pouvez jouer à beaucoup de jeux incroyables », a déclaré Zieba.

«C’est similaire à l’approche de Netflix. Je pense que tout le monde, consommateurs, développeurs et autres, nous ne savons pas comment cela va-t-il se terminer “, a commenté Zieba. Il l’a mentionné parce qu’il craint que le service l’ait”trop de jeux sur la plate-forme en même temps, “bien qu’il ne pense pas que ce soit un problème pour le moment.” Pour l’instant, c’est incroyable“, a condamné.

Ravi de la Xbox Series X | S

J’ai joué à The Medium sur la série S il y a une semaine et j’ai été époustouflé Jacek Zieba“A chaque génération, les consoles sont de plus en plus près depuis le PC. […] Avec Xbox Series X et S, c’était un peu une évidence, comme si le moteur était configuré pour cela et le l’architecture était normale… […] pas comme avec la PS3 ou quelque chose comme ça. Ce était une vraiment belle expérience“A déclaré Zieba. Le studio est très satisfait des nouvelles consoles et de leurs performances.

Et aussi avec la Série S: “J’ai joué à tout le jeu de la Série S il y a une semaine et Je ai été impressionné parce que je pensais jouer à la série X. […] Il n’y aura pas de 4K parce que S ne le prend pas en charge et peut-être qu’il est un peu différent de la série X car il est plus puissant, mais l’expérience globale et le plaisir du jeu sont les mêmes. La architecture de la série S est simplement extraordinaire“Expliqua Zieba.

La relation avec Microsoft

Le studio a déclaré que chacun des jeux qu’il avait développés lui avait ouvert de nouvelles portes et c’est ainsi qu’il a commencé le jeu. relation avec Microsoft. “Microsoft a une excellente connexion avec nous et lorsque nous leur avons montré The Medium, ils ont dit:” Eh bien, c’est très bien, ça a l’air génial, cela ressemble à quelque chose de vraiment différent dans notre offre ‘, parce que je pense qu’ils n’ont pas de jeux d’horreur pour le moment et je pense nous nous adaptons parfaitement dans leurs plans », a expliqué Piejko.

Bloober Team a également commenté que développer le jeu pendant la pandémie causée par le coronavirus ça a été dur, mais qu’il a pu coordonner l’ensemble du projet. Il est curieux de noter que l’équipe a reconnu que la mécanique des phases duales est quelque chose qu’elle ne savait pas exactement comment développer et cela a été découvrir à mesure que le développement progressait.

Un tournant pour Bloober Team

“Je crois que [The Medium] C’est notre projet le plus ambitieux, en raison de la double phase et de ces mécanismes, mais c’est aussi notre jeu le plus important. Nous passons à une vue dans troisième personne ce qui nécessite plus d’animations et plus de mécanismes, et des choses dont nous savons que nous n’étions pas aussi puissants que le studio. Alors oui, nous essayons toujours essayer plus fort“, a indiqué Piejko.

Les Projets précédents de l’étude, parmi lesquels Layers of Fear, Observer ou Blair Witch étaient à la première personne et ont eu un certain succès, mais Piejko pense que The Medium est un point d’inflexion: “Je pense que c’est comme un saut pour l’étude. Pas un pas, mais un saut, parce que nous changeons de perspective pour créer une expérience plus cinématographique […]. Je pense que nous essayons maintenant de passer au niveau supérieur en tant que studio et d’entrer dans un nouveau territoire. “

Bien que Piejko ait déclaré qu’il considérait The Medium comme “Une révolution” Pour l’étude, Bloober Team sait que leur position est encore un peu moins étudiée. “Nous ne pensons pas dans notre étude en tant que étude triple A en ce moment. Nous sommes plus que cela, nous le savons. Nous avons beaucoup à faire. […] Mais oui, je pense que nous sommes de bons conteurs pour créer l’atmosphère; Ceci est notre principale puissance“A commenté Piejko.

Piejko a «plaisanté» en disant qu’il aimerait avoir les outils qu’il utilise Le chien méchant, qu’il a appelé les «enseignants». Zieba a indiqué que l’étude pouvait être améliorée: “Je pense que nous voulons créer les meilleures histoires possibles, et quand nous voyons quelque chose peut-être au-dessus de nous, ce n’est peut-être pas la meilleure option pour le faire, mais nous voulons continuer d’évoluer“. Si vous êtes resté avec plus de désir pour le jeu, en Jeux 3D Nous l’avons vu et nous vous racontons nos impressions.

