Le marché du jeu est assez attractif et plus encore en Asie, où les jeux mobiles et dans certaines parties sur PC, laissent des revenus de plusieurs millions de dollars, donc le passage aux jeux vidéo est une simple formalité pour certaines entreprises. A cette occasion, la nouvelle incursion dans le secteur viendra de la main des créateurs de TikTok, qui ont présenté leur nouvel engagement dans le jeu occasionnel.

Un rapport de Gamesindustry.biz a révélé les plans que ByteDance doit entrer pleinement dans le monde du jeu et qu’ils sont constitués d’une division qui sera responsable de la distribution des jeux et d’une plate-forme à travers laquelle ils seront disponibles. Selon les informations, ByteDance a lancé les opérations de la division Pixmain et il y a déjà 5 jeux en développement pour les téléphones mobiles, bien que 3 d’entre eux passeront également au PC et un s’aventurera sur Nintendo Switch pour le marché chinois.

De même, ce nouveau contenu de jeu promu par les créateurs de TikTok sera proposé via la plate-forme Danjuan Games, conçue pour concurrencer directement les plates-formes Tencent et NetEase, ce pour quoi ils s’appuieront sur la grande base. Utilisateurs de TikTok.

L’initiative de ByteDance pour les jeux intervient quelques mois après que le conflit avec le président américain Donald Trump ait remis en question les opérations de TikTok sur les principaux marchés américains. Heureusement, Oracle était l’acheteur de cette partie de TikTok et le gouvernement américain a approuvé l’accord.

