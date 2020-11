Sega Europe investit dans le développement de nouvelles IP et sagas par ses studios.

Certains d’entre vous se souviendront qu’au début de 2019, il a été confirmé que Creative Assembly travaille sur une nouvelle saga, et c’est un FPS. Quand vous parlez d’un studio si connu pour Guerre totale et vos jeux de stratégie, cela peut sembler changement radical, même s’il ne faut pas oublier que ce sont les mêmes qui nous ont apporté une aventure aussi inattendue que le grand Alien: l’isolement. Le fait est que les Britanniques étaient travailler sur un tireurEt si le manque de nouvelles depuis deux ans vous fait craindre pour votre santé, nous vous apportons des nouvelles positives.

Dans une interview pour Games Industry, le directeur des studios Sega Europe, Tim Heaton, a confirmé que le FPS de Creative Assembly continue son développement. Et, non content de cela, le studio cherche à grandir avec de nouvelles IP pour le futur: “Chacun de nos studios a en fait une série”, faisant référence dans ce cas à la série Total War, “et ils ont mûri un peu maintenant. Donc ce que nous essayons de faire maintenant, c’est développer de nouvelles sagas“.

Une saga de Total War: Troy (2020)

“Il y a un nouveau FPS sur le chemin de pair avec Assemblée créative, et ils développent des équipes autour nouvelle IP. Nos studios internes suivent cette stratégie avec deux objectifs: faire plus avec ce qu’ils ont déjà, et penser à de nouvelles sagas. “Avec les studios européens de Sega bien implantés, chacun avec une série star qui rapporte des ventes récurrentes, la société veut que nous vos études s’appuient sur cette base solide pour explorer de nouvelles opportunités, pour créer de nouvelles franchises.

Un nouveau FPS est en route et ils développent des équipes autour du nouvel IPTim HeatonCela vient d’une interview sur La situation financière de Sega, après avoir appris les pertes de l’entreprise sur ses activités physiques au Japon. Et, si l’investissement dans de nouvelles sagas est le signe de quelque chose, c’est que la situation de l’entreprise n’est pas du tout en danger: “Nous grandissons. Quand on demande des choses à Sega Japan, on reçoit un investissement à tous les niveaux. Nous avons acquis trois nouveaux bureaux d’études pendant l’accouchement, pour trois des études européennes, obtenant plus d’espace pour le futur, une expansion, etc. “

«Le genre d’opportunités qui est contraire à ce que les gens pensent de« Oh, Sega Sammy passe un très mauvais moment ». ils investissent en nous en ce moment », précise Tim Heaton. Il est important de se rappeler que la division jeux vidéo est précisément la seule à avoir rapporté des bénéfices à Sega cette année, il est donc naturel que l’entreprise investisse dans son développement. Nous verrons comment cela nous surprend Assemblée créative à l’avenir, mais d’ici là, nous vous invitons à revoir l’analyse de A Total War Saga: Troy afin que vous connaissiez sa dernière proposition.

