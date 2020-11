Dontnod Entertainment poursuit son expansion avec un nouveau studio à Montréal et lancera prochainement Twin Mirror.

Les développeurs de Dontnod Entertainment ils ont beaucoup de travail devant eux. Selon Oskar Guilbert, PDG de la société de jeux vidéo, le studio a actuellement six projets en production. Parmi ceux-ci, nous ne savons pas si tous sont annoncés, bien que probablement l’aventure d’enquête passionnante et émouvante de Twin Mirror soit incluse dans cette demi-douzaine.

Afin de mener à bien cette énorme quantité de travail et de maintenir son objectif de position de leader dans l’industrie de la narration, Dontnod Entertainment s’est développé avec un nouveau studio à Montréal, Canada. Guilbert explique dans une interview à VentureBeat qu’il était important de s’installer sur ce territoire car une grande partie de sa communauté de joueurs vient d’Amérique du Nord. De plus, ajoute l’exécutif, la plupart des histoires de ses jeux vidéo se déroulent dans la région.

Trouver de nouvelles façons de raconter des histoires est quelque chose que nous accordons beaucoup à Oskar GuilbertRevenant aux six projets en cours, peu de détails ont été partagés, bien que Guilbert ait laissé entendre que nous pourrions voir une surprise de Dontnod, éventuellement dans le genre des jeux de rôle d’action, ainsi que de la fiction interactive; De plus, il y a quelques mois, il a été signalé qu’ils collaboraient à nouveau avec Focus Home Interactive. “Nous ne voulons pas nous en tenir à la même chose à chaque fois”, a-t-il expliqué. “Nous cherchons à innover. Nous nous réinventons en termes de qualité, de mécanique et de technologie. Trouver de nouvelles façons de raconter des histoires est quelque chose sur lequel nous accordons beaucoup de valeur”, at-il ajouté.

Ces mots rappellent le destin de Telltale, auquel l’étude française est souvent comparée. À ce sujet, Guilbert a commenté dans son discours qu’ils avaient beaucoup appris, l’importance de ne réduisez pas les modifications apportées à la section narrative.

Dontnod Entertainment a gagné un grand poids international grâce à Life is Strange, que nous avons reçu l’année dernière. L’équipe de France est également responsable d’aventures d’action comme Vampyr et Remember Me. Ils ont également récemment été lancés en collaboration avec Microsoft Tell Me Why.

