Les offres d’emploi d’InXile Entertainment offrent de nouveaux détails sur l’un de ses deux projets en développement.

L’achat d’inXile par Microsoft signifiait que l’étude de Brian Fargo vous pourriez étendre vos ressources – et votre ambition – pour l’avenir. Connecté lors du développement de Wasteland 3 déjà sorti, inXile Entertainment travaille actuellement sur deux RPG différents dans le cadre de Xbox Game Studios. Deux projets dont on sait peu de chose, bien que offres d’emplois qu’ils ont sur leur site Web révèlent des détails intéressants sur au moins un de ces jeux.

Comme on peut le lire sur PC Gamer, le studio nord-américain est à la recherche d’un ingénieur gameplay en chef. Dans l’offre, inXile indique clairement que la position est de travailler dans un “action rpg nouvelle génération “, bien que le plus intéressant de tous est que l’une des responsabilités du poste est” de structurer, mettre en œuvre et soutenir les nouvelles mécaniques jouables de Jeu de tir à la première personneJe veux dire, il semble que la prochaine chose pour inXile sera un RPG de tir à la première personne, avec des mécanismes FPS.

Et juste au cas où il y aurait des doutes à ce sujet, une deuxième offre pour le poste de Senior Gameplay Designer recherche un travailleur expérimenté qui sait «comprendre les le gameplay des tireurs à la première personne et aux RPG, et ce qui rend ces genres amusants. “Maintenant, avant que certains commencent à rêver de Brian Fargo et de son équipe travaillant sur un nouveau Fallout, ou une suite à New Vegas, un troisième l’offre de l’étude semble indiquer qu’elle sera une nouvelle saga.

Dans l’offre pour un directeur artistique, inXile parle de «contribuer à apporter une nouveau monde“, ce qui dissipe les doutes. En tout cas, il est toujours intéressant que l’étude fonctionne dans un jeu de tir à la première personne-RPG, surtout après que Brian Fargo a déclaré à 3DJuegos que le studio dispose d’une liberté totale et d’un budget important pour ses projets grâce à l’union avec Microsoft. Nous verrons de quoi ils nous surprendront dans le futur, mais en attendant, nous vous invitons à revoir notre analyse de Wasteland 3, la dernière aventure du studio.

