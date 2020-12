Le projet mettra en vedette Quentin Cobb, un concepteur chevronné de Naughty Dog.

Studios en ligne ZeniMax, l’équipe ZeniMax (Bethesda) chargée d’aventures comme The Elder Scrolls Online, ouvre un nouveau studio satellite dans la ville de San Diego, Californie, loin de leurs bureaux actuels. Non seulement cela, le nouveau siège social travaille déjà dans un nouveau projet Triple A à l’improviste. Et il y a encore plus: le projet a un concepteur vétéran de Naughty Dog.

Le projet est en cours depuis au moins 2019En fait, toutes les informations proviennent de la main de ce même développeur. Via Twitter, Quentin Cobb annonce sa signature chez ZeniMax Online en tant que Senior Designer, un travailleur ayant une expérience de conception dans des jeux comme Uncharted 4 et le premier The Last of Us, pour participer au développement de cette nouvelle aventure. Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler le mystérieux projet Triple A de ZeniMax Online, où nous vous avons informé en avril qu’un autre vétéran de Star Wars et Mass Effect rejoignait le projet.

Ce que ce designer nous offre, c’est la confirmation que ZeniMax Online a ouvert une nouvelle étude satellite en Californie, loin de son siège dans le Maryland, pour se concentrer dessus. Et aussi, que l’entreprise recherche des ouvriers pour renforcer ses rangs: «Je veux merci à tous chez ZeniMax pour leur accueil incroyablement chaleureux alors que je suis ravi de rejoindre l’équipe. C’est, avec facilité, le moment le plus excité que j’ai été pour avoir travaillé sur un projet depuis que j’ai rejoint l’industrie en 2009 », déclare Cobb.

Avec un nouveau siège à l’autre bout des États-Unis, et une équipe composée de vétérans de l’industrie, nous serons très conscients des prochains mouvements de cette étude. Surtout si l’on tient compte du fait qu’il fera partie de Studios de jeux Xbox en 2021, lorsque l’achat de ZeniMax et Bethesda par Microsoft sera finalisé. D’ici là, nous vous laissons l’analyse de The Elder Scrolls Online: Greymoor.

