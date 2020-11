PUBG Corporation a publié PUBG Shield en version bêta, un nouveau système anti-triche.

S’il y a quelque chose qui surtout déranger aux joueurs de jeux vidéo en ligne sont les joueurs qui font pièges. C’est logique, car ces utilisateurs déséquilibrer jouer complètement le jeu et faire des actions que les autres ne peuvent en aucun cas effectuer. Les pièges sont capables de ruiner complètement l’expérience de jeu et faire les jeux perdre votre communauté.

Nous avons reçu des demandes de joueurs souhaitant améliorer l’expérience, c’est pourquoi nous avons créé PUBG ShieldPUBG CorporationLes champs de bataille de PlayerUnknown portent Souffrance tromper les joueurs pratiquement depuis le lancement et, bien que PUBG Corporation Il a tenté d’y remédier, il semble qu’il n’ait pas réussi à mettre fin à ces mauvaises pratiques dans sa bataille royale. Désormais, le studio a annoncé le lancement de la version bêta de Bouclier PUBG, un nouveau système de signalement avec lequel ils espèrent mettre fin à la tricherie.

PUBG Corporation veut rapport des joueurs triche via Discord, qui les autres utilisateurs vérifient l’action et ensuite décider officiellement: “PUBG Shield est un système qui permettra aux utilisateurs de soumettre des rapports de joueurs qui enfreindre nos règles de conduite. Les joueurs ils examineront les rapports présenté par d’autres et votera pour déterminer la validité des preuves présentées. Nous examinerons ensuite les rapports qui ont été votés par la majorité et prendrons notre décision“.

Ce système ne remplacera pas la possibilité de signaler dans le jeu, mais PUBG Corporation voulait mettre plus de moyens pour éliminer les tricheurs et exploiter la force des joueurs. «Tout au long de notre temps d’interaction avec la communauté, nous avons reçu des demandes aimables et sincères de la part de joueurs qui souhaitent faire leur part pour améliorer l’expérience du jeu, c’est pourquoi nous avons créé PUBG Shield “, a commenté l’étude, qui a affirmé que dans la bêta fermée, ils ont fait plus de 3000 interdictions “avec une précision presque parfaite.”

Maintenant, ils espèrent que la bonne expérience avec la bêta fermée sera développer. Pour l’étude, c’est quelque chose de très important: «La triche est un problème qui affecte toute la communauté PUBG. […] Notre équipe investit continuellement des ressources importantes en interne pour lutter contre les tricheurs et notre annonce d’aujourd’hui est une autre étape vers la fourniture d’un expérience sans tricheLe jeu a été un triomphe pour le studio, s’étant vendu à plus de 70 millions d’exemplaires depuis sa sortie.

