L’année touche à sa fin et beaucoup se remémorent le meilleur de 2020. Le blog PlayStation a décidé de créer du contenu et s’est entretenu avec des développeurs de jeux venus sur PlayStation pour leur dire ce qu’ils étaient. vos titres préférés des 12 derniers mois.

Dans la liste publiée par Sony, l’un des grands gagnants est The Last of Us: Part II. Nous le disons car c’était la sortie préférée de créatifs comme Gavin Moore, directeur créatif de Demon’s Souls; Cyrille Imbert; producteur exécutif de Streets of Rage 4; Angie Smets, directrice de Guerrilla Games; Stuart Whye, directeur du London Studio; Jason Chuang, directeur marketing de Genshin Impact et Brian Horton, directeur créatif d’Insomniac Games.

«J’ai été surpris par l’expérience, de loin mon préféré de l’année. J’ai toujours aimé l’attention portée aux détails que Naughty Dog met dans chaque jeu qu’ils créent et The Last of Us: Part II a une fois de plus relevé la barre de ce que notre industrie peut accomplir », a déclaré Horton.

Les autres jeux qui ont été très bien accueillis étaient Ghost of Tsushima et Demon’s Souls. Le titre mondial ouvert de Sucker Punch était un favori des créatifs japonais tels que Masayoshi Yokoyama, concepteur et écrivain de Yakuza: Like a Dragon, ainsi que Fumihiko Yasuda, producteur de Nioh 2. Demon’s Souls a conquis le cœur de Jason Connell, directeur créatif de Ghost of Tsushima; Ned Waterhouse de Sumo Digital et Henri Markus de Housemarque.

D’autres jeux ont également été reconnus

Jusqu’à présent, nous n’avons mentionné que les jeux fournis exclusivement pour PlayStation. Ce qui précède était à imaginer, puisqu’il s’agit d’un article réalisé pour le blog axé sur le contenu des consoles Sony.

Parmi les jeux qu’ils mentionnent, citons Call of Duty: Warzone, DOOM Eternal, Fall Guys: Ultimate Knockout et Final Fantasy VII Remake. Vous pouvez en savoir plus et ce que les développeurs de ces jeux ont pensé en cliquant ici.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de la liste? Quels ont été les meilleurs titres de 2020 pour vous? Dites le nous dans les commentaires.

