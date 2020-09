Par Sherif Saed,

Mercredi 9 septembre 2020 à 18h42 GMT

La version bêta de Call of Duty: Black Ops Cold War débutera début octobre.

Sur aujourd’hui Call of Duty: Guerre froide Black Ops flux de révélation multijoueur, Treyarch a confirmé que la prochaine version bêta multijoueur du jeu sera mise en ligne le 8 octobre, d’abord sur PS4.

Si cette date vous semble familière, c’est parce que, comme beaucoup d’autres détails, elle a été divulguée la semaine dernière.

La configuration bêta de Black Ops Cold War devrait être familière aux fans de Call of Duty. Les premières sessions sont ouvertes uniquement aux joueurs qui ont précommandé le jeu complet avant de laisser tout le monde entrer plus tard. La PS4 passe en premier, suivie par PC et Xbox One le 15 octobre.

Il y a deux week-ends de contenu bêta de Black Ops Cold War, chaque week-end d’une durée totale d’environ cinq jours, dont le début est prévu chaque jeudi matin à 10 heures, le moment exact restant à décider.

Voici le calendrier:

Week-end 1: bêta exclusive de PlayStation 4

Le premier week-end bêta est exclusivement réservé aux propriétaires de PlayStation 4, du jeudi 8 octobre au lundi 12 octobre.

Week-end 1: accès anticipé

Le jeudi 8 octobre et le vendredi 9 octobre sont disponibles pour un accès anticipé sur PlayStation 4 aux joueurs qui ont précommandé Black Ops Cold War sur PlayStation 4 ou PlayStation 5.

Week-end 1: Ouvert

Le samedi 10 octobre au lundi 12 octobre est gratuit pour tous les propriétaires de PlayStation 4. PlayStation Plus peut être une exigence dans certains territoires.

Week-end 2: PlayStation 4, Xbox One et PC Beta (Crossplay)

Le deuxième week-end bêta est destiné aux propriétaires de PlayStation 4, Xbox One et PC, du jeudi 15 octobre au lundi 19 octobre.

Si vous êtes propriétaire de PlayStation 4, que vous ayez précommandé ou non le jeu, vous pouvez reprendre et continuer à jouer gratuitement à la bêta ouverte pendant toute la période du week-end 2.

Week-end 2: accès anticipé

Les deux premiers jours du week-end – jeudi 15 octobre et vendredi 16 octobre – sont disponibles pour un accès anticipé à toute personne ayant pré-commandé ou pré-acheté le jeu sur Xbox One / Xbox Series X, ou sur PC via Blizzard Battle.net respectivement.

Si vous êtes propriétaire d’une Xbox One ou d’un PC et que vous souhaitez jouer au week-end 2 de la version bêta le plus longtemps possible, assurez-vous de précommander. Cette période sera ouverte aux joueurs PS4.

Week-end 2: Ouvert

Le reste de la période de la bêta ouverte, du samedi 17 octobre au lundi 19 octobre, est accessible à tous les joueurs sur PlayStation 4, Xbox One ou PC. Si vous possédez une Xbox One, Xbox Live Gold est requis pour jouer. Si vous avez un PC, un compte Battle.net est nécessaire pour jouer.

Outre ces prérequis et une connexion Internet, vous devriez avoir tout ce dont vous avez besoin pour jouer. Et pour rappel, le Week-end 2 du Beta Test comprendra du crossplay.

Call of Duty: Black Ops Cold War sort le 13 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S / X. Vous pourrez mettre à jour votre copie de la génération actuelle pour 10 $.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un d’eux et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

12-20

SEPTEMBRE

2020

AU MONDE

LE PLUS GRAND NUMÉRIQUE

ÉVÉNEMENT DE JEUX

Nouveaux jeux | Panneaux | Jouons | Aperçu de l’industrie | Tournois Esports | Livestreams | Jeux de table | Merch exclusif | Plus!