Dites-moi pourquoi / Dontnod Entertainment

Besoin d’une ventilation pour quelle date les chapitres 2 et 3 de Tell Me Why seront publiés en ligne? Lisez notre aperçu complet des premières sur Xbox et Steam ici.

Le chapitre 1 de Tell My Why n’est sorti que hier, mais les joueurs du monde entier sont déjà désespérés de savoir quelle est la suite de l’histoire.

Nous détaillons les dates de sortie des chapitres 2 et 3 de Tell Me Why ici.

GARÇONS D’AUTOMNE: Quand la saison 1 se terminera-t-elle et la saison 2 commencera-t-elle?

Dis-moi pourquoi la date de sortie du chapitre 2…

Le chapitre 2 de Tell Me Why devrait sortir le jeudi 3 septembre 2020.

L’heure exacte à laquelle vous pourrez jouer au chapitre 2 jeudi prochain dépend de la plateforme que vous utilisez; La Xbox est généralement minuit, mais les utilisateurs de Steam devront peut-être attendre 9 heures, heure du Pacifique.

Dites-moi pourquoi la date de sortie du chapitre 3…

Le chapitre 3 de Tell Me Why devrait sortir le jeudi 10 septembre 2020.

Encore une fois, l’heure exacte à laquelle vous pourrez jouer au chapitre 3 dépend de la plate-forme que vous utilisez.

Y aura-t-il un chapitre 4 de Tell Me Why?

Au moment de la rédaction de cet article, il n’y aura pas de chapitre 4 de Tell Me Why qui sortira le jeudi 17 septembre.

Cependant, comme la série a toujours été censée être une série de trois épisodes, il est possible que tout contenu futur soit publié en tant que DLC. Soyons honnêtes, c’est le type de jeu qui pourrait continuellement publier de nouveaux chapitres ou des spin-offs si les développeurs le souhaitaient.