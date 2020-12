Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 18/12/2020 11:33 am

CD Projekt Red n’a pas eu une bonne semaine. Bien que la première de Cyberpunk 2077 était un énorme best-seller, souscrivant plus de 8 millions de préventes, le jeu a fait face à des centaines de bugs et de problèmes, principalement sur les versions Xbox One et PS4. De cette façon, le titre a été supprimé du PS Store hier. Maintenant, un rapport récent révèle que non seulement les joueurs sont en colère contre CD Projekt Red, mais les employés de l’entreprise eux-mêmes ne sont pas satisfaits de l’expérience acquise sur le marché 10 décembre dernier.

Hier, jeudi 17 décembre, quelques instants avant que Sony n’annonce que Cyberpunk 2077 serait retiré du PS Store, une réunion interne a eu lieu au CD Projekt Red, où, comme le rapporte Bloomberg, des employés ils n’étaient pas satisfaits des récentes actions des managers. L’un des développeurs a déclaré que le jeu avait besoin de plus de temps, et les dates de lancement fixées par le conseil d’administration étaient «irréelles».

Pendant le développement du jeu, les employés ont dû travailler six jours par semaine. Lorsque les managers ont été interrogés sur ces pratiques de travail, ils se sont bornés à mentionner qu’ils travaillaient à améliorer la situation, mais aucun détail ni aucune solution concrète n’ont été proposés. À ce même moment, un autre travailleur a demandé «si les réalisateurs de CD Projekt jugeaient hypocrite de jouer à un jeu sur l’exploitation des entreprises s’attendre à ce que leurs employés fassent des heures supplémentaires ».

Un autre employé a interrogé CD Projekt Red sur les déclarations plus tôt dans l’année, où il a été mentionné que le jeu était déjà prêt en janvier, ce qui n’était clairement pas vrai en raison des multiples retards que nous avons constatés en 2020. En réponse, les gestionnaires ont indiqué qu’ils prendraient leurs responsabilités.

Récemment, CD Projekt Red a publié un message où Ils assurent qu’ils continueront à travailler pour améliorer l’expérience sur les consoles. La décision de retirer le jeu du PS Store, ainsi que tous les problèmes auxquels le jeu a été confronté au cours des derniers jours, ont fait baisser à nouveau le stock de la société.

Via: Bloomberg

