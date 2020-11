Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Un bon départ sur le marché est toujours important et la Xbox Series X | S a mis quelques heures à entrer dans l’histoire de la marque et de la division des jeux de Microsoft, confirmant le grand accueil que les deux modèles ont eu dans diverses régions du monde. , un fait à noter car la Xbox a traversé une pandémie et avec diverses limitations.

Xbox Series X | S est déjà entré dans l’histoire chez Microsoft

Il y a quelques instants, Phil Spencer, chef de la Xbox et vice-président de la division jeux de Microsoft, a remercié tous les fans qui profitent déjà de la Xbox Series X ou de la Xbox Series S, via son compte Twitter officiel, comme première performance de la nouvelle génération a déjà marqué un nouveau point. Selon Spencer, au cours des 24 premières heures de Xbox Series X | S sur le marché, plus d’unités ont été vendues que dans toute version précédente, c’est-à-dire Xbox, Xbox 360 et Xbox One, donc aujourd’hui, les consoles et Microsoft font la fête. Ils se vantent déjà des meilleurs débuts de l’histoire de la marque.

Merci d’avoir soutenu le plus grand lancement de l’histoire de la Xbox. En 24 heures, plus de nouvelles consoles vendues, dans plus de pays, que jamais auparavant. Nous travaillons avec le commerce de détail pour nous réapprovisionner le plus rapidement possible. Vous continuez à nous montrer que la puissance connective du jeu est plus importante que jamais. – Phil Spencer (@ XboxP3) 12 novembre 2020

Dans le cadre de son appréciation, Phil Spencer a souligné le rôle du jeu, de sa communauté et de ses réseaux car ils sont plus importants que jamais. Il a également profité de l’occasion pour s’assurer que la Xbox travaille dur pour réapprovisionner la Xbox Series X | S sur le marché dès que possible.

Ainsi, il est confirmé que la nouvelle génération de Xbox a commencé avec tout et la meilleure chose est qu’il y a de nombreuses surprises en route. Seulement, pour le marché mexicain, il y a des informations importantes car, de manière surprenante, la marque a révélé que le test Project xCloud se déroulerait dans quelques jours.

