La console portable Evercade recevra bientôt deux autres cartouches, toutes deux remplies de titres rétro de l’époque. Si vous êtes fan de Turf rival – aussi connu sous le nom Rushing Beat – alors vous allez vous régaler.

Jaleco Collection 1 est peut-être le plus intéressant; Il est livré avec Bases chargées, Astynax, Brawl Brothers, City Connection, Earth Defense Force, Super Goal! 2, Totally Rad, Rival Turf, Operation Logic Bomb et Facteur d’allumage – si vous êtes un fan de la vieille école de Nintendo, vous reconnaîtrez beaucoup de ces noms.

La collection Piko Interactive 2 comprend: Power Football, Hoops Shut Up and Jam, Hoops Shut Up and Jam 2, Summer Challenge, Winter Challenge, Brutal Sports Football, Eliminator Boat Duel, Full Throttle All American Racing, Top Racer 2, Soccer Kid, Football Madness, World Trophy Soccer et Fièvre de course.

Les nouvelles cartouches seront lancées au premier trimestre 2021; si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez enregistrer votre intérêt ici.