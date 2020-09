Commutateur Nintendo Il est avec nous depuis plus de 3 ans, et pendant tout ce temps, des millions de joueurs ont décidé de s’emparer de cette console qui nous permet de jouer quand on veut, où on veut et comme on veut. Cependant, des rumeurs ont longtemps été entendues sur un révision présumée, en tenant compte du fait que le Big N consiste essentiellement à publier de nouvelles versions de ses consoles les plus réussies, comme ce fut le cas avec la Nintendo DS ou la Nintendo 3DS, et maintenant il semble, selon plusieurs développeurs tiers, que ce nouveau Switch ne serait pas très loin (compte tenu des délais avec lesquels on travaille habituellement dans le monde des jeux vidéo).

Nintendo Switch se préparerait à recevoir une révision prenant en charge la résolution 4K

Comme annoncé par le média anglophone Bloomberg, Nintendo aurait apparemment demandé aux développeurs tiers de commencer à préparer leurs jeux pour 4K, ce qui indiquerait une nouvelle version de Nintendo Switch. Cela aurait été possible après le lancement de la Nintendo Switch en 2019, ce qui a contribué à créer un public beaucoup plus large qui a finalement opté pour ce modèle plus puissant et la gamme de jeux en préparation pour l’année prochaine 2021. Cependant, , le média indique également que ces développeurs se sont exprimés de manière anonyme car l’existence d’un nouveau modèle est encore quelque chose que la grande majorité des mortels ne devrait pas connaître.

Voir également

Par conséquent, que nous voyions enfin ou non ce « Switch Pro » n’est qu’une question de temps. Et vous, êtes-vous de ceux qui veulent un peu plus de puissance sur les consoles pour voir des graphismes très réalistes ou de l’autre groupe qui donne plus d’importance au gameplay et à l’histoire qu’au graphisme?

La source

en relation