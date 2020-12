Après environ 10 ans, Dessiné à la vie: deux royaumes c’est une réalité, donc maintenant nous pouvons savoir ce qui est arrivé aux Raposas et Mike après la fin de The Next Chapter, un titre Nintendo DS. Et en parlant des jeux originaux, maintenant le média anglophone Nintendo Everything a pu parler avec les développeurs de cette saga, et de cette conversation, il a été possible d’extraire qu’ils aimeraient porter les deux jeux originaux sur Nintendo Switch, mais aussi faire une suite beaucoup plus complet. Tout est fait pour laisser voler l’imagination des joueurs!

Drawn to Life pourrait voir tous ses jeux sur Nintendo Switch si tous les mondes s’alignent

J’y ai beaucoup réfléchi (en apportant les précédents titres Drawn to Life au Switch), et c’est quelque chose que j’aimerais faire. Les ports directs ne sont pas une option en raison de l’utilisation intensive du stylet des deux premiers, mais il y a quelques idées intéressantes qui, je pense, pourraient bien fonctionner. Faire cela, ainsi qu’une suite plus importante, sont deux choses sur lesquelles j’aimerais travailler. Cependant, tout plan pour l’avenir dépend à 100% de la réaction du public. Cela dépendra de la réception de Two Realms.

Par conséquent, dans ces mots de Joseph Tringali, fondateur de Digital Continue, il est clair pour nous que le nouvel opus est un premier contact pour évaluer s’il existe un marché pour que Drawn to Life continue de croître. Et vous, avez-vous joué les deux titres DS originaux?

