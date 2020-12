Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les débuts de Cyberpunk 2077 n’ont pas été comme prévu et il semble que la décision de CD Projekt de parier sur la base d’utilisateurs PS4 et Xbox One et de pousser ses travailleurs au maximum pour respecter une date de sortie a créé de nombreux problèmes. Malgré cela, le jeu était déjà un succès commercial uniquement avec les préventes et les deux événements ont conduit l’entreprise polonaise à prendre une décision importante pour certains de ses travailleurs.

Selon un rapport de Jason Schreier, journaliste à Bloomberg, CD Projekt a annoncé une modification de son système de récompense pour les travailleurs participant au développement de Cyberpunk 2077, qui se traduira par le paiement d’incitations quoi qu’il arrive. Selon les informations, l’accord préalable entre l’entreprise et ses équipes de travail était que les incitations seraient fournies dans le cas où Cyberpunk 2077 respecterait la date de lancement, dans ce cas le 10 décembre, et à condition qu’il obtienne de très bonnes notes. cela se traduira par une moyenne supérieure à 90 en métacritique.

Cependant, le lancement controversé de bogues et les débuts désastreux du jeu sur PS4 et Xbox One, y compris des détails importants sur PS5 et Xbox Series X, font penser à la société que la moyenne pourrait baisser dès la publication des critiques. console, il a donc décidé de changer les choses au profit de ses ouvriers.

À cet égard, le rapport mentionne que le système d’incitation CD Projekt fonctionnait en distribuant des pièces spéciales qui étaient attribuées par des responsables du développement à des membres éminents de leurs équipes. Déjà en possession de l’une des 3 pièces commémoratives, celles-ci deviendraient la garantie qu’en cas de réalisation des objectifs fixés, ces travailleurs recevraient une récompense en espèces. Cependant, la modification apportée par la société polonaise garantit que cette incitation est délivrée indépendamment d’une baisse de la moyenne de Metacritic.

La décision de la société polonaise est prise au milieu d’une série de questions sur les débuts de Cyberpunk 2077 et sur le resserrement auquel elle a soumis ses travailleurs pour se conformer au lancement du 10 décembre.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X | S et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, suivez-nous, dans LEVEL UP.

La source