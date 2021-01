Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que son existence ait été considérée comme une sage décision, la révélation des spécifications de la Xbox Series S et de ses limites de puissance par rapport à la Xbox Series X a soulevé des doutes. Cependant, il s’agit actuellement d’une console Next-Gen facile à trouver sur certains marchés et divers secteurs la jugent suffisante pour le démarrage de cette nouvelle étape qui verra ses lancements les plus importants à partir de cette année. En ce sens, les développeurs de The Medium partagent cette idée et ont demandé un vote de confiance.

Bloober Team pense que la Xbox Series S et le Game Pass sont une excellente combinaison

Le 28 janvier, The Medium, le jeu d’horreur de Bloober Team, fera ses débuts comme l’un des premiers titres de console exclusifs de la nouvelle génération de Microsoft. Compte tenu de la rareté de la Xbox Series X, il est très probable que la plupart des joueurs l’essaient via une Xbox Series S et l’équipe de développement a demandé la confiance dans la console accessible de Microsoft.

En ce sens, Jacek Zieba, producteur de The Medium, a souligné dans une interview avec Wccftech que la Xbox Series S est une bonne option pour entrer dans la Next-Gen et a estimé que sa combinaison avec Xbox Game Pass en faisait une option suffisante pour les joueurs. : “Il est difficile de juger pleinement à ce stade, car nous devons certainement attendre de voir les performances des premiers titres sur les deux plates-formes. Microsoft fait de son mieux pour que les jeux soient aussi similaires que possible sur les deux consoles malgré leur considérable Les différences de pouvoir. Ce dont nous pouvons être sûrs maintenant, c’est que la Xbox Series S, avec Game Pass, est une excellente option pour les personnes qui cherchent à se remettre au jeu ou à commencer leur aventure avec eux. “

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à The Medium, un titre qui contient des chansons composées par Akira Yamaoka, le compositeur légendaire de Silent Hill.

