Monster Hunter Stories 2: Annonces Wing of Ruin et Monster Hunter Rise ils clarifient une chose. 2021 sera l’année de la célèbre franchise de chasse de Capcom. Partager la vedette, oui, avec sa plateforme d’adoption, Nintendo Switch! A cette occasion, l’actualité nous fait s’arrêter à la seconde (ou peut-être aux deux). Et c’est cette partie de son équipe de développement … a un message pour vous!

Et c’est que Yasunori Ichinose et Ryozoko Tsujimoto, réalisateur et producteur de Monster Hunter Rise, ont partagé, à travers le profil officiel de la franchise sur le réseau social Twitter, un vidéo d’un peu plus d’une minute au cours de laquelle ils confirment, sans aucun doute, qu’ils partageront plus d’informations sur Monster Hunter: Rise pendant le mois de janvier. Ensuite, nous vous laissons la vidéo en question afin que vous puissiez la regarder de vos propres yeux:

Bonjour les chasseurs! Nous avons un message spécial du producteur Ryozo Tsujimoto pour Monster Hunter Series et du réalisateur Yasunori Ichinose pour #MHRise. Nous attendons avec impatience une nouvelle année passionnante! #MHRise # MHStories2 pic.twitter.com/0KtJZabQHa – Monster Hunter Information_EN (@MHinfo_en) 31 décembre 2020

Que pensez-vous des déclarations d’Ichinose et de Tsujimoto et incluront-elles de bonnes nouvelles de Stories 2? La vérité est que, compte tenu du fait que la démo de Monster Hunter: Rise devrait sortir au cours du mois de janvier, et que son arrivée sur le marché est imminente … vous ne devriez pas être trop intelligent pour imaginer que la nouvelle ne tarderait pas à venir. Vous attendez avec impatience ce nouvel opus de la célèbre franchise Capcom? Nous attendons vos commentaires à ce sujet.

