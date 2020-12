Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 18/12/2020 18:43

Sarah Bond, vice-présidente corporative chez Microsoft, récemment il parlait de Xbox Game Pass dans une interview avec le podcast Kinda Funny Games. C’est ici qu’il a parlé de la réaction de certains développeurs lorsque le service a fait ses débuts, et il va sans dire, mais ils n’étaient pas très positifs.

De façon intéressante, Liaison a noté qu’il y avait beaucoup de scepticisme à propos Passe de jeu de diverses personnes proches de l’industrie du jeu vidéo, mais la préoccupation qu’ils avaient tous en commun était que le service dévalorise finalement les jeux.

«Quand nous avons commencé, beaucoup de gens disaient” regardez, nous pensons que cela dévalorisera les jeux “. Mais quand il a été mis en pratique, nous avons en fait vu le contraire.

Parce que les jeux ont cet effet communautaire que plus les gens jouent, l’expérience s’améliorera et deviendra plus virale – et parce que les jeux sont intrinsèquement liés à un mécanisme de magasin, il y a des DLC, des choses que vous achetez dans les jeux … l’effet est le contraire. . “