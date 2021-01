Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 31/12/2020 08:49

Inutile de dire, mais garçon, 2020 s’est avéré être une année assez chaotique. L’industrie du divertissement en particulier a été très durement touchée, mais malgré tout, personne ne peut se plaindre de toutes les excellentes sorties que nous avons reçues au cours des 12 derniers mois. Maintenant, plusieurs développeurs de Sony Ils ont choisi leurs favoris et ici nous les partageons avec vous.

Il y avait beaucoup de jeux, et dans la liste suivante, nous publierons chacun d’eux avec leur nombre respectif de votes par les développeurs de Play Station entre parenthèses:

– Call of Duty: Warzone (2 voix)

– Les âmes du démon (3 votes)

– DOOM Eternal (1 vote)

– Les gars de l’automne (2 votes)

– Fantôme de Tsushima (5 votes)

– Ikenfell (1 vote)

– Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (1 vote)

– No Man’s Sky (1 vote)

– The Last of Us Part 2 (6 votes)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (1 vote)

– Persona 5 Royal (1 vote)

– Streets of Rage 4 (1 vote)

– Remake de Final Fantasy VII (1 vote)

Et pour couronner le tout, Hermen Hulst, président de Sony Worldwide Studios, choisi TLOU 2 et Ghost of Tsushima comme ses deux jeux préférés de tous les 2020.

La source: Play Station

Voici l’affiche et le synopsis officiel de la deuxième saison de Batwoman Ce sont tous les acteurs confirmés du nouveau film Resident Evil

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.