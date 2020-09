Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Aujourd’hui, nous connaissons enfin les spécifications des Xbox Series S et X. Décidément, le modèle le moins cher a donné plus à parler non seulement parce que son existence a finalement été confirmée, mais parce que ses caractéristiques sont très attractives pour le consommateur. Cependant, certains développeurs craignent que cela leur cause des problèmes en raison de sa conception.

Bien que la Xbox Series S ait été très bien accueillie par la communauté des joueurs, qui peut avoir certains des avantages de la prochaine génération à un prix inférieur, certains développeurs ne sont pas entièrement satisfaits du design de la console, estimant que cela pourrait représentent plus de travail d’optimisation du jeu, ou même des problèmes de performances.

Suite à la confirmation de l’existence de la Xbox Series S et de ses spécifications, Sasan Sepehr, producteur technique principal de Remedy Entertainment, a fait part de ses préoccupations concernant l’optimisation. Cela le dit en ce sens que les développeurs devront désormais travailler sur différentes versions du titre, en fonction de celle qui sera proposée sur chaque console, PlayStation 5, Xbox Series S et X, en dehors du PC. Cela peut-être que certains peuvent le résumer en effort, mais il est important de prendre en compte le fait que l’optimisation est importante et peut entraîner des erreurs importantes pouvant avoir un impact sur le gameplay, donc le faire correctement est essentiel, même si cela prend plus de temps.

En tant que consommateur, j’adore ça! 😍

En tant que producteur technique, je vois des problèmes !!! 😒 https://t.co/fdPWGL5Yx5 – Sasan Sepehr (@ xC4RM1N3x) 9 septembre 2020

En revanche, plusieurs développeurs d’id Software ont exprimé leur inquiétude quant aux performances que pourrait offrir la Xbox Series S, notamment au sujet des problèmes que la mémoire de la console pourrait générer, qui serait un peu plus faible (10 Go de RAM GDDR6) que sur Xbox. Série X (16 Go de RAM GDDR6).

« La situation de mémoire est un gros problème dans le [Xbox Series] S. Une quantité beaucoup plus petite de mémoire et des banques de mémoire fractionnées avec des vitesses considérablement plus lentes seront un problème majeur. Réduire drastiquement les résolutions de rendu aidera marginalement, mais cela ne compensera pas complètement les déficiences « , a déclaré Billy Khan, le programmeur moteur principal de l’étude, rejoint par le programmeur moteur Axel Gneiting, qui a déclaré que le manque de RAM ne sera pas facile à compenser. et que cela incitera les développeurs de jeux multijoueurs à abaisser les spécifications de base.

David Mickner, concepteur multijoueur chez Infinity Ward a mentionné que les spécifications de la Xbox Series S « serviraient de goulot d’étranglement ».

C’est vraiment le cas, mais je ne peux pas m’empêcher de penser au fait qu’ils publient une console aux spécifications inférieures qui servira de goulot d’étranglement (la transition accordée à la prochaine génération est toujours goulot d’étranglement par la dernière génération pendant un certain temps) – David Mickner (@DavidMickner) 8 septembre 2020

Dans le cas où vous l’avez manqué: la conférence avec laquelle Microsoft présenterait les détails de ses nouvelles consoles a été divulguée.

Certains développeurs pensent qu’il ne devrait y avoir aucun problème avec la Xbox Series S

Cependant, il y a aussi des développeurs qui mentionnent qu’il ne devrait y avoir aucun problème avec les spécifications de la Xbox Series S.Le directeur du jeu, Robert Bowling, a commenté que considérer différentes versions au moment du développement n’est pas une nouveauté, mais plutôt quelque chose qui est fait dans la génération actuel, donc l’optimisation ne serait pas quelque chose de nouveau, même si cela prendrait « du temps et des coûts supplémentaires pour optimiser pour des spécifications inférieures » et inciterait à ne pas se concentrer sur un système particulier, comme le souligne Jack Attridge, co-fondateur et directeur créatif de Flavorworks.

Pas vraiment, c’est plus que c’est juste un temps et un coût supplémentaires pour optimiser pour une spécification inférieure. Vous encourage à réduire un peu la portée. – Jack Attridge (@JacksFlavour) 10 septembre 2020

Microsoft a déjà expliqué, cependant, que ce type d’optimisation ne devrait pas poser de problèmes, puisque les deux consoles seraient conçues de sorte que le travail d’optimisation sur les deux consoles nécessite un effort minimal. La Xbox Series S comporterait le même processeur que la Xbox Series X, ce qui signifie que la seule différence serait la limitation du GPU.

Que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous qu’il devrait y avoir un problème avec les spécifications de la Xbox Series S? Dites le nous dans les commentaires.

Bien que la Xbox Series S prenne en charge la rétrocompatibilité, sachez qu’elle ne présentera pas toutes les améliorations proposées par la Xbox Series X. D’autre part, Microsoft a récemment révélé la relation entre le nom Lockhart et la philosophie de la Xbox Series S. Vous pouvez trouvez plus de nouvelles liées à ce système si vous visitez cette page.

