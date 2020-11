Le développeur indépendant Clever Beans s’est associé à l’éditeur Deep Silver, connu pour avoir publié de nombreux titres, comme Mighty n ° 9 entre autres, pour apporter leur premier travail à l’eShop de la console hybride. Il s’agit de Les dieux tomberont, ongle aventure d’action du point de vue aérien, un peu dans le style de la saga Diablo, dans laquelle nous deviendrons un puissant guerrier appartenant à un clan qui a décidé de défier leurs dieux terribles et tyranniques, toujours assoiffés de mort et de souffrance; Nous devons lutter contre ces êtres surnaturels et la multitude de monstres qui les servent, afin de libérer l’humanité de leur joug. Ce titre devrait sortir le 29 janvier, et en l’absence des presque deux mois d’attente qui restent, nous avons au moins sa passionnante bande-annonce de présentation:

Bande-annonce de Gods Will Fall (Nintendo Switch)

Tu es le dernier espoir de l’humanité Le règne sournois des dieux sur l’humanité dure depuis des millénaires. Penchés sur la cruauté et la souffrance, ils demandent à être servis avec un culte aveugle par un serment d’allégeance de la part de chaque homme, femme et enfant. Ceux qui ne se soumettent pas à la volonté des dieux; attend une mort lente et impitoyable. Vivez les épreuves brutales d’une bande aventureuse de guerriers dans leur situation désespérée pour briser l’emprise cruelle des dieux sur l’humanité. Tout homme et femme qui peut manier une épée, ayant enduré la brutalité du règne des dieux pendant trop longtemps, sera convoqué pour former son clan de 8 Celtes survivants et se lever pour affronter les légions de bêtes et de serviteurs hideux qui habitent. dans chacun des royaumes infernaux des dieux. Une histoire personnelle émerge à chaque décision qui est prise. Réussissez et regardez les légendes naître. Échouez et regardez les vies se transformer en poussière. » High Stakes, jeu d’action Dark Fantasy. Les 8 guerres celtiques restantes naviguent jusqu’au bord de l’existence pour renverser leurs dieux maléfiques. Contrôlez et faites évoluer le clan des guerriers

Prenez des décisions importantes

Combattez avec un seul guerrier

