Cyberpunk 2077 encore un mal de tête pour CD Projekt RED. Le titre, arrivé sur consoles et ordinateurs le 10 décembre 2020, subit les conséquences de son développement inachevé. La déception des utilisateurs de PS4 et Xbox One, la colère des investisseurs et les critiques des experts ne semblent pas être la seule chose. Maintenant, Les joueurs sur PC l’abandonnent aussi.

Selon un rapport de Githyp, Cyberpunk 2077 est en plein déclin sur Steam. Le titre a perdu 79% des joueurs depuis sa création. Le changement qui s’est produit dans la célèbre plateforme de distribution numérique est, au moins, dramatique. Au lancement, le jeu futuriste il avait un million de joueurs simultanés; a actuellement seulement 225000.

Cyberpunk 2077 Crash sur Steam a été trois fois plus rapide que The Witcher 3. Cet autre titre, également développé par CD Projekt, a mis trois mois à atteindre des chiffres similaires. Selon Githyp, ce type de chute est normal dans les jeux solo avec une intrigue linéaire, où les joueurs épuisent les possibilités, mais pas dans ceux avec un monde ouvert.

Malgré ses problèmes majeurs, le bilan des ventes de Cyberpunk 2077 Tout n’est pas mauvais. Le titre de CD Projekt RED a été couronné le plus gros sur Steam pendant six semaines consécutives. De plus, depuis son lancement et jusqu’au 20 décembre, 13 millions d’exemplaires ont été vendus, tant physiques que numériques. Ces données sont particulièrement frappantes car les remboursements ont été soustraits.

‘Cyberpunk 2077’, en attente d’améliorations pour les consoles de jeux vidéo

Cyberpunk 2077 a eu un lancement cahoteux dont il n’a pas encore récupéré. Le studio a reconnu qu’il n’avait pas consacré suffisamment de temps au développement et a promis une série de correctifs pour résoudre les problèmes connus. L’expérience de jeu désastreuse sur PS4 et Xbox One a conduit à des mesures drastiques de la part des entreprises derrière ces consoles. Sony a décidé d’appliquer des remboursements et de supprimer le titre du PlayStation Store. Microsoft, pour sa part, a également proposé des remboursements, mais a maintenu le jeu avec un avertissement de performance.

